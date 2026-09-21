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गुजरात में अंबाजी जा रहे यात्रियों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक की मौत, गुस्साई भीड़ ने कार फूंकी

गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर-इडर स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने अंबाजी जा रहे पदयात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए.

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गुजरात: गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी
गुजरात: गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी

गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर-इडर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. अंबाजी जा रहे पदयात्रियों को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी. हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने स्कॉर्पियो में आग लगा दी.

हादसा हिम्मतनगर के डोलगढ़ के पास हुआ. अंबाजी जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने हिम्मतनगर से खेरोज तक हाईवे पर वन-वे सिस्टम लागू किया था. सड़क का एक हिस्सा पदयात्रियों के लिए सुरक्षित रखा गया था, जबकि दूसरे हिस्से से वाहनों की आवाजाही हो रही थी. इसी दौरान डोलगढ़ के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पदयात्रियों के लिए बनाए गए सुरक्षित कॉरिडोर में घुस गई. तेज रफ्तार वाहन ने वहां से गुजर रहे आठ पदयात्रियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ पदयात्री उछलकर दूर जा गिरे.

हादसे के बाद लोगों ने स्कॉर्पियो में लगाई आग

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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए पहुंचे. इस बीच घटना से नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो को घेर लिया और उसमें आग लगा दी. देखते ही देखते वाहन आग की लपटों में घिर गया.

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और वाहन में लगी आग पर काबू पाया गया. इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

हादसे में एक पदयात्री की मौत हो गई है, जबकि सात घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अंबाजी की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही इस मार्ग पर यातायात की विशेष व्यवस्था की थी. इसके बावजूद स्कॉर्पियो पदयात्रियों के लिए निर्धारित हिस्से में कैसे पहुंची और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

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