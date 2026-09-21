हाईवे पर पलटा दूध टैंकर, बहते दूध को बोतलों में भरने लगे लोग

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को दूध से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद टैंकर से बड़ी मात्रा में दूध सड़क पर बहने लगा. कुछ ही देर में हाईवे का एक हिस्सा दूध से भर गया. सड़क पर दूध बहता देख आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और कई लोग बोतलों और दूसरे बर्तनों में दूध भरते नजर आए.

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हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू तालुका स्थित तवा गांव की सीमा में हुआ. दूध से भरा टैंकर मुंबई की ओर जाने वाली लेन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. हादसे के बाद टैंकर में भरा दूध तेजी से बाहर निकलकर सड़क पर फैलने लगा.

बड़ी मात्रा में दूध बर्बाद होता देख टैंकर चालक के साथ स्थानीय लोग भी उसे बचाने की कोशिश में जुट गए. कई ग्रामीण हाथों में बोतल और अन्य बर्तन लेकर पहुंचे और सड़क पर बह रहे दूध को भरने लगे. इस दौरान हाईवे पर बड़ी मात्रा में दूध फैला दिखाई दिया.

मुंबई की ओर जाने वाला यातायात हुआ प्रभावित

टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने और सड़क पर दूध फैलने के कारण मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर यातायात भी प्रभावित हुआ. कुछ समय तक वाहनों की आवाजाही में परेशानी हुई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था सामान्य करने की कार्रवाई शुरू की गई.

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राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, टैंकर को कितना नुकसान हुआ और उसमें कितनी मात्रा में दूध मौजूद था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

टैंकर किस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसका भी अभी पता नहीं चल सका है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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