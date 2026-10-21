लिव-इन में रह रही थी 35 साल की महिला, बॉयफ्रेंड शादीशुदा था... फिर जयपुर के फ्लैट में हो गया कांड

राजस्थान के जयपुर में एक फ्लैट के अंदर 35 साल की महिला का लहूलुहान हालत में शव मिला. महिला युवराज नाम के एक शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. युवराज शादीशुदा था और अपनी पत्नी से अलग रहकर महिला के साथ रहता था. अब पुलिस को शक है कि महिला की हत्या की गई है और वारदात के बाद से युवराज फरार है.

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घटना की जानकारी सोमवार सुबह सामने आई. पड़ोस में रहने वाले लोगों ने फ्लैट के कमरे में महिला का शव पड़ा देखा. शव खून से लथपथ था. यह देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि रविवार रात महिला और युवराज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आशंका है कि इसी दौरान महिला पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि, विवाद किस बात पर हुआ था और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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सोमवार सुबह करीब 10 बजे पड़ोस में रहने वाले लोगों की नजर फ्लैट के कमरे में पड़े महिला के शव पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. मामला संदिग्ध होने के चलते फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम को भी बुलाया गया.

टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए, जिससे पता लगाया जा सके कि फ्लैट में आखिर हुआ क्या था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

शादीशुदा था युवराज, पत्नी से अलग रह रहा था

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला युवराज के साथ फ्लैट में रह रही थी. युवराज शादीशुदा था और अपनी पत्नी से अलग रहकर महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. रविवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है.

पत्रकार कॉलोनी थाना प्रभारी कविता यादव के मुताबिक, स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. वहां महिला का शव मिला. शुरुआती जांच में हत्या की आशंका सामने आई है. पुलिस को शक है कि महिला की मौत के बाद युवराज फ्लैट छोड़कर फरार हो गया. अब उसकी तलाश की जा रही है.

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पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रविवार रात फ्लैट में क्या हुआ था और महिला की मौत के पीछे असल वजह क्या थी. फिलहाल, इस मामले में युवराज की गिरफ्तारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से मिलने वाले साक्ष्यों के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. अभी पुलिस हत्या की आशंका के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

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