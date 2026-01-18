scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो पत्नियां, तीसरी संग लिव इन रिलेशनशिप...गर्लफ्रेंड की हत्या कर जलाया, नदी में बहाई राख, रिटायर्ड रेलकर्मी की खौफनाक कहानी

झांसी में रिश्तों की आड़ में रची गई खौफनाक साजिश सामने आई है. दो-दो शादियां कर चुके एक रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव-इन रिलेशन में रह रही प्रेमिका की हत्या कर शव को बक्से में बंद कर जला दिया और राख नदी में बहा दी. मामले का खुलासा तब हुआ जब लोडर चालक को शक हुआ. पुलिस ने बेटे समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है, मुख्य आरोपी फरार है.

Advertisement
X
दरिंदा निकला रिटायर्ड रेल कर्मचारी (Photo: ITG)
दरिंदा निकला रिटायर्ड रेल कर्मचारी (Photo: ITG)

प्यार, लालच और धोखे की यह कहानी इतनी खौफनाक है कि जिसने भी सुनी वो सिहर उठा. दरअसल झांसी में एक रिटायर्ड रेलकर्मी पर अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर शव को जलाने और सबूत मिटाने का सनसनीखेज आरोप लगा है. हत्या के बाद आरोपी ने शव को नीले बक्से में बंद किया, उसे जला दिया और फिर राख को नदी में बहा दिया. यही नहीं, इस खौफनाक काम में आरोपी के बेटे ने भी उसका साथ दिया.

मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब लोडर चालक जयपाल को शक हुआ. उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वह जिस बक्से को पहुंचाने आया है, उसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहर कोतवाली क्षेत्र में गीता (राम सिंह की पत्नी) के घर से बक्सा बरामद किया. जब बक्सा खुलवाया गया तो पुलिस भी सन्न रह गई. अंदर कुछ हड्डियों के अवशेष और जले हुए कोयले जैसी सामग्री मिली.

लिव-इन पार्टनर की हत्या कर शव को बक्से में जलाया

सम्बंधित ख़बरें

ग्रेटर नोएडा में इंसानियत की मिसाल बना डिलीवरी एजेंट (Photo: ITG/ Arun Tyagi)
युवक को बचाने के लिए 30 फीट गहरे ड्रेनेज में कूद गया 'डिलीवरी बॉय', तमाशबीन बनी रही पुलिस-SDRF!
पुलिस ने महिला के पति को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
मां ने दो मासूम बच्चों संग पी लिया जहर... घरेलू कलह में उठाया खौफनाक कदम
संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की कहानी. (Photo: ITG)
11 साल में वैराग्य, फिर आलीशान वैभव… प्राइवेट जेट से चलने वाले सतुआ बाबा की कहानी
झांसी में हत्याकांड से मची सनसनी. (Photo: Screengrab)
कातिल रिटायर्ड रेलकर्मी! प्रेमिका की हत्या कर शव को जलाया, हड्डियों को बक्से में भरकर पत्नी को भेजा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)
'ये किसके निर्देश पर हो रहा!', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट पर बोले अखिलेश

फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने सैंपल एकत्र किए. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ये अवशेष मानव के प्रतीत हो रहे हैं. पूछताछ के दौरान सामने आया कि राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है. गीता उसकी दूसरी पत्नी है, जबकि पहली पत्नी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहती है. इसके अलावा रामसिंह तीसरी महिला प्रीति के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था.

Advertisement

बक्से से मिले हड्डियों के अवशेष

जांच में यह भी सामने आया कि प्रीति लगातार राम सिंह से पैसों की मांग कर रही थी और अब तक लाखों रुपये ले चुकी थी. इसी से परेशान होकर राम सिंह ने उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बक्से में रखकर जलाया गया और राख को नदी में बहा दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

इस मामले को लेकर एसपी प्रीति सिंह ने बताया कि लोडर चालक की सतर्कता के चलते मामला सामने आया. जिस घर से बक्सा बरामद हुआ, वहां गीता मिली. पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति रामसिंह ने ही उसे बताया था कि तीसरी महिला की हत्या कर दी गई है.

मुख्य आरोपी फरार

इस मामले में आरोपी के बेटे नितिन समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मुख्य आरोपी राम सिंह अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement