दो पत्नियां, तीसरी संग लिव इन रिलेशनशिप...गर्लफ्रेंड की हत्या कर जलाया, नदी में बहाई राख, रिटायर्ड रेलकर्मी की खौफनाक कहानी

प्यार, लालच और धोखे की यह कहानी इतनी खौफनाक है कि जिसने भी सुनी वो सिहर उठा. दरअसल झांसी में एक रिटायर्ड रेलकर्मी पर अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर शव को जलाने और सबूत मिटाने का सनसनीखेज आरोप लगा है. हत्या के बाद आरोपी ने शव को नीले बक्से में बंद किया, उसे जला दिया और फिर राख को नदी में बहा दिया. यही नहीं, इस खौफनाक काम में आरोपी के बेटे ने भी उसका साथ दिया.

मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब लोडर चालक जयपाल को शक हुआ. उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वह जिस बक्से को पहुंचाने आया है, उसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहर कोतवाली क्षेत्र में गीता (राम सिंह की पत्नी) के घर से बक्सा बरामद किया. जब बक्सा खुलवाया गया तो पुलिस भी सन्न रह गई. अंदर कुछ हड्डियों के अवशेष और जले हुए कोयले जैसी सामग्री मिली.

लिव-इन पार्टनर की हत्या कर शव को बक्से में जलाया

फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने सैंपल एकत्र किए. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ये अवशेष मानव के प्रतीत हो रहे हैं. पूछताछ के दौरान सामने आया कि राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है. गीता उसकी दूसरी पत्नी है, जबकि पहली पत्नी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहती है. इसके अलावा रामसिंह तीसरी महिला प्रीति के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था.

बक्से से मिले हड्डियों के अवशेष

जांच में यह भी सामने आया कि प्रीति लगातार राम सिंह से पैसों की मांग कर रही थी और अब तक लाखों रुपये ले चुकी थी. इसी से परेशान होकर राम सिंह ने उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बक्से में रखकर जलाया गया और राख को नदी में बहा दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

इस मामले को लेकर एसपी प्रीति सिंह ने बताया कि लोडर चालक की सतर्कता के चलते मामला सामने आया. जिस घर से बक्सा बरामद हुआ, वहां गीता मिली. पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति रामसिंह ने ही उसे बताया था कि तीसरी महिला की हत्या कर दी गई है.

मुख्य आरोपी फरार

इस मामले में आरोपी के बेटे नितिन समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मुख्य आरोपी राम सिंह अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



