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'शादी नहीं की तो जान से मार दूंगा', युवती के फ्लैट में घुसा रिश्तेदार और सीने में मारी गोली

जयपुर के सीतापुरा इलाके में शादी से इनकार करने पर 20 वर्षीय युवती को उसके रिश्तेदार ने कथित तौर पर गोली मार दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब एक साल से युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था. वारदात के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

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करीब एक साल से शादी के लिए बना रहा था दबाव.(Photo: Representational)
करीब एक साल से शादी के लिए बना रहा था दबाव.(Photo: Representational)

राजस्थान के जयपुर में शादी से इनकार करने पर एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना सीतापुरा इलाके की है, जहां बुधवार रात करीब 10:30 बजे 20 वर्षीय युवती अपने किराए के फ्लैट में अकेली थी. उसकी मां और भाई दुकान पर गए हुए थे. इसी दौरान आरोपी रिश्तेदार आकाश वहां पहुंचा और कथित तौर पर युवती पर फायरिंग कर दी.

पुलिस के मुताबिक, धौलपुर जिले का रहने वाला आकाश बाइक से युवती के फ्लैट पर आया था. उसने हेलमेट पहन रखा था. आरोप है कि फ्लैट में पहुंचने के बाद उसने युवती के सीने में गोली मारी और मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी तुरंत वहां पहुंचे और घायल युवती को देखकर उसके परिजनों को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: जयपुर के होटल में एक लड़की, दो लड़के... महीने में कमा रहे थे 18 लाख! ऑनलाइन खेल की पूरी कहानी

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मां और भाई के मौके पर पहुंचने के बाद युवती को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. युवती मूल रूप से भरतपुर जिले की रहने वाली है और सीतापुरा में अपनी मां तथा भाई के साथ रह रही थी. वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी.

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करीब एक साल से शादी के लिए बना रहा था दबाव

सांगानेर सदर थाने के SHO कमलेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला दोनों के बीच रिश्ते से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. युवती की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आकाश करीब एक साल से उनकी बेटी पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था.

परिजन के मुताबिक, युवती द्वारा शादी से इनकार करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. करीब 15 दिन पहले युवती की मां आरोपी के घर गई थीं. वहां उसके परिवार के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आकाश आगे उनकी बेटी को परेशान नहीं करेगा और शादी के लिए दबाव भी नहीं बनाएगा.

पुलिस के अनुसार, इसके बावजूद आरोपी कथित तौर पर युवती के किराए के घर तक पहुंचा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया. इसके बाद युवती की मां ने यह मामला आरोपी के परिवार के सामने उठाया था. अब फायरिंग की घटना के बाद पुलिस पुराने विवाद और आरोपी द्वारा कथित तौर पर बनाए जा रहे दबाव की भी जांच कर रही है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

युवती की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वारदात के बाद से वह फरार है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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घटना की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक साइंस टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों और घटनास्थल से उसके फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

फिलहाल युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला रिश्ते और शादी के दबाव से जुड़ा नजर आ रहा है, हालांकि पूरी तस्वीर आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की जांच के बाद स्पष्ट होगी.

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