पति की अस्थियां विसर्जित करने गई कविता... इधर ससुर चुपचाप खंगाल रहे थे CCTV! फिर दिखे तीन लड़के और कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट

Jaipur Mahesh Meena Death Mystery: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27 साल के महेश मीणा की मौत की कहानी पहले एक अचानक बिगड़ी तबीयत जैसी लग रही थी. पत्नी ने परिवार को बताया कि महेश की हालत रास्ते में खराब हो गई थी. उसे सड़क किनारे लिटाया गया. अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अंतिम संस्कार भी हो गया.

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फिर पत्नी पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार भी गई. घर लौटी तो दुखी पत्नी की तरह रोती-बिलखती रही, लेकिन महेश के पिता को बेटे की मौत की कहानी में कुछ ऐसा लगा, जो उन्हें समझ नहीं आया. उन्होंने खुद CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए. और यहीं से कहानी ने करवट ली...

दरअसल, परिजनों का दावा है कि CCTV फुटेज में जो तस्वीर दिखाई दी, वह पत्नी कविता के बताए घटनाक्रम से मेल नहीं खाती थी. अब इसी मामले में महेश की पत्नी कविता समेत 4 लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

लेकिन कहानी सिर्फ CCTV तक नहीं रुकी...

दो कथित वीडियो भी सामने आए हैं. एक वीडियो में कविता को यह कहते हुए सुना जा रहा है, ''मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे.'' दूसरे कथित वीडियो में वह एक युवक को फोन पर कहती सुनाई दे रही है, ''कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा.''

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हालांकि इन वीडियो की सत्यता, पूरा संदर्भ और इनमें कही गई बातों की कानूनी अहमियत की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.

5 अगस्त की सुबह निकले थे महेश और कविता

मामला जयपुर का है. 5 अगस्त की सुबह महेश मीणा अपनी पत्नी कविता को दवाई दिलाने के लिए बाइक से घर से निकला था. दोनों बगरू के बोराज इलाके में गए थे. शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार को चिंता होने लगी. करीब 5 बजे महेश के छोटे भाई मनीष ने कविता को फोन किया. कविता ने फोन उठाया और कहा कि वे जल्द घर पहुंच जाएंगे. लेकिन इसके कुछ देर बाद फिर फोन आया.

इस बार कविता ने बताया कि महेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उसने मनीष से कहा कि वह विश्वकर्मा इलाके की 14 नंबर पुलिया के पास आ जाए.

मनीष अपनी बहन संतोष के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि महेश सड़क किनारे बेसुध पड़ा था. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पत्नी ने बताई थी ये कहानी

परिवार के मुताबिक, शुरुआत में कविता ने बताया था कि श्याम नगर के 200 फीट चौराहे के पास महेश की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. वह बेहोश हो गया. इसके बाद कविता ने बाइक खुद चलाने की बात कही.

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कविता के कथित बयान के मुताबिक, उसने महेश को बाइक पर संभालकर बैठाया. रास्ते में जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे 14 नंबर पुलिया के पास सड़क किनारे लिटा दिया.

सुनने में यह एक सामान्य मेडिकल इमरजेंसी की कहानी लग सकती थी. लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा को यह कहानी हजम नहीं हुई.

पिता ने चुपचाप खंगाले CCTV फुटेज

महेश की मौत के बाद अंतिम संस्कार हो चुका था. लेकिन पिता के मन में सवाल बने रहे. उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज तलाशनी शुरू की. आरोप है कि उन्होंने इस बारे में कविता को भी कोई जानकारी नहीं दी.

परिजनों का दावा है कि CCTV फुटेज देखने के बाद उनके सामने पूरी कहानी बदल गई. उनका आरोप है कि कविता महेश को अकेले बाइक पर लेकर नहीं जा रही थी. बल्कि दो बाइकों पर तीन युवक भी दिखाई दिए.

मृतक महेश के पिता को था बहू पर शक!

परिवार के मुताबिक, एक बाइक पर कविता एक युवक के साथ पीछे बैठी नजर आई, जबकि दूसरी बाइक पर दो युवक महेश को बीच में बैठाकर ले जा रहे थे. यहीं से परिवार को महेश की मौत पर गंभीर संदेह हुआ.

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पहले भी बॉयफ्रेंड गणेश के साथ जा चुकी थी कविता.

CCTV से सामने आए नाम, पत्नी समेत चार लोगों पर आरोप

परिजनों ने CCTV फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान करने की कोशिश की. इसके बाद कथित तौर पर गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापत के नाम सामने आए.

महेश के पिता ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर महेश की हत्या की साजिश रची और उसे कथित तौर पर जहर दिया गया.

महेश की मौत के 12 दिन बाद, 16 अगस्त को विश्वकर्मा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया. शिकायत में मृतक की पत्नी कविता, उसके बॉयफ्रेंड गणेश और अजय मीणा व गोलू प्रजापत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

नवंबर 2024 में हुई थी शादी

मृतक के भाई गगन मीणा के मुताबिक, महेश और कविता की शादी 12 नवंबर 2024 को हुई थी. परिवार का आरोप है कि कविता और गणेश के बीच शादी से पहले से संबंध थे और शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात जारी रही.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि कविता पहले भी कथित तौर पर गणेश के साथ ससुराल छोड़कर जा चुकी थी. हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

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कविता और महेश की दो साल पहले ही हुई थी शादी.

अस्थियां लेकर हरिद्वार गई पत्नी

महेश की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया.

परिवार के मुताबिक, कविता भी अन्य रिश्तेदारों के साथ महेश की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गई थी. लेकिन इसी दौरान महेश के पिता और अन्य परिजन दूसरी तरफ CCTV फुटेज खंगाल रहे थे. जब परिजनों को कथित तौर पर फुटेज में कविता और तीन युवक दिखाई दिए, तो उनके शक ने आरोपों का रूप ले लिया.

परिवार का कहना है कि जब उन्होंने कविता के सामने CCTV फुटेज रखा तो वह पहले अनजान बनने लगी. इसके बाद दो कथित वीडियो भी सामने आए.

'मैं तो फंस गई... अब घर वाले मुझे मार देंगे'

एक कथित वीडियो में परिवार के लोग कविता से महेश की संदिग्ध मौत के बारे में सवाल करते नजर आते हैं. इसी वीडियो में कविता को कथित तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है, ''मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे.''

वहीं, एक दूसरे कथित वीडियो में वह एक युवक को फोन पर कहती सुनाई देती है, ''कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा.''

परिजनों का दावा है कि ये वीडियो पुलिस को भी सौंपे गए हैं. हालांकि पुलिस के अनुसार, इन वीडियो की सत्यता, इन्हें किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया और इनमें कही गई बातों का वास्तविक संदर्भ जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

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मां बोलीं- दुखी पत्नी होने का दिखावा करती रही

महेश की मां नाथीदेवी का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद कविता ने खुद को दुखी पत्नी के तौर पर पेश किया.

परिवार का कहना है कि वह अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया में भी शामिल हुई और घर पर रोती-बिलखती रही. लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद परिवार अब इसे दिखावा बता रहा है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

महेश के परिवार का कहना है कि वे अब बेटे की मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं.

पुलिस बोली- पहले प्राकृतिक मौत माना गया, फिर जांच में आया नया मोड़

DCP प्रशांत किरण के मुताबिक, शुरुआत में मामले को प्राकृतिक कारणों से हुई मौत मानते हुए मर्ग दर्ज किया गया था. लेकिन बाद में परिस्थितियों और सामने आए CCTV फुटेज के आधार पर संदेह पैदा हुआ.

परिजनों ने महेश की पत्नी सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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