गणेश विसर्जन से लौट रहा था परिवार, NH-44 पर पुलिया से टकराकर पलटी Innova, 4 की मौत

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में NH-44 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. हादसा शमशाबाद पुलिस थाना क्षेत्र के पालमाकुला के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार पुलिया से टकराने के बाद पलट गई. दुर्घटना में चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

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पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 4.30 बजे हुआ. परिवार के लोग अपने पैतृक गांव महबूबनगर जिले के नवाबपेट मंडल स्थित मेट्टुगुड़ा थांडा में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शमशाबाद की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान NH-44 पर पालमाकुला के पास इनोवा अनियंत्रित हो गई.

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वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर TS 07 GZ 9333 बताया गया है. पुलिस के अनुसार, कार पहले पुलिया से जा टकराई और इसके बाद सड़क पर पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन में सवार चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

हादसे में चार लोगों की मौत

मृतकों की पहचान केथावत लिम्ब्या (54), उनकी पत्नी केथावत जमुना (45), कत्रावत मानसिंह (48) और केथावत वासराम (45) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि सभी नवाबपेट मंडल के चौडुर गांव के रहने वाले थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव का काम शुरू किया.

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इनोवा चालक सबावत अशोक भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे इलाज के लिए शमशाबाद के ट्राइडेंट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, घायल चालक का उपचार जारी है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

शमशाबाद पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस वजह से वाहन चालक ने नियंत्रण खोया और कार पुलिया से टकराकर पलट गई.

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. फिलहाल दुर्घटना के पीछे वाहन की रफ्तार, चालक का नियंत्रण खोना या कोई अन्य वजह थी, इसकी पड़ताल की जा रही है.

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