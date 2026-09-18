राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO

मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आयोजन स्थल पर काला कोबरा दिखाई दिया. सांप कार्यक्रम के लिए तैयार किए जा रहे डोम के अंदर नजर आया. उसे देखते ही वहां काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

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बताया जा रहा है कि कोबरा सीधे VIP डोम में जा घुसा. इसी जगह राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है. डोम में उनके फ्रेश होने और कुछ देर आराम करने के लिए वेटिंग एरिया भी बनाया गया है. सांप के अंदर पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई.

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राहुल गांधी यहां 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद करेंगे. कार्यक्रम के लिए आयोजन स्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. राहुल गांधी का यह कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित है.

VIP डोम में घुसा कोबरा, मची अफरा-तफरी

कोबरा को देखने के बाद उसे पकड़ने के लिए कांग्रेस की ओर से स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया. सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की कोशिश शुरू कर दी गई है. फिलहाल टीम की नजर सांप की गतिविधियों पर बनी हुई है और उसे पकड़ने का प्रयास जारी है.

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घटना उस हिस्से में हुई है, जहां कार्यक्रम को लेकर वीआईपी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं. राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाए गए इस डोम में वेटिंग एरिया के अलावा फ्रेश होने और कुछ समय आराम करने की व्यवस्था की गई है.

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कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और दूसरी तैयारियों को लेकर पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं. पुलिस ने आयोजकों के सामने सुरक्षा से जुड़ी कई शर्तें भी रखी हैं, जिनमें सीसीटीवी, स्वयंसेवकों और प्रवेश-निकास की व्यवस्था शामिल है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोबरा के दिखाई देने के बाद आयोजन स्थल पर मौजूद कर्मचारियों को सतर्क किया गया. स्नेक कैचर के पहुंचने के बाद सांप को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल उसका रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है. इसके चलते डोम में काम कर रहे लोगों के बीच सतर्कता बरती जा रही है.

इंदौर में होने वाला यह कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' अभियान का हिस्सा है. इसमें राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे. कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के पास मैदान में तैयारियां की जा रही हैं.

राहुल गांधी के कार्यक्रम से ठीक पहले VIP डोम में कोबरा मिलने की घटना ने तैयारियों के बीच हलचल बढ़ा दी है. अब सबसे बड़ी चुनौती सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर डोम को पूरी तरह सुरक्षित करना है. रेस्क्यू टीम इसी काम में जुटी हुई है.

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