रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो तेजी से वायरल (Viral Post) हो जाता है. कुछ ऐसा ही पोस्ट उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर किया है, जो सोना-चांदी और बिटक्वाइन से जुड़ा हुआ है.

और पढ़ें

दरअसल, एक ओर जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मार्केट तक में सोने-चांदी का भाव क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक ने कहा है कि ऐसे समय में सिर्फ कमजोर हाथ वाले लोग ही कीमती धातुओं और बिटक्वाइन को बेच रहे हैं.

सोना-चांदी क्रैश पर कियोसाकी की पोस्ट

'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी नई पोस्ट सोना-चांदी के बाजार में भारी गिरावट और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइट की कीमत धराशायी होने के बीच शेयर की है. Gold-Silver Crash को लेकर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत एक सवाल से की है. उन्होंने लिखा है कि 'क्रैश- अच्छा या बुरा?'

उन्होंने आगे लिखा, 'सोना, चांदी, बिटक्वाइन सब क्रैश हो रहे हैं. लेकिन कमज़ोर हाथों वाले लोग बेच रहे हैं, जबकि मजबूत हाथों वाले लोग इस गिरावट के बीच खरीदने का इंतजार कर रहे हैं.' क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन को लेकर उन्होंने कहा कि, 'मैं बिटकॉइन के क्रैश होने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हूं और ज्यादा खरीदने का इंतजार कर रहा हूं.'

Advertisement

CRASH: Good or Bad? Gold, silver, Bitcoin, crashing. Weak hands selling. Strong hands waiting to buy? I am most excited about Bitcoin’s crash. Waiting to buy more. Why? Many reasons such as incompetence in FED, Banks, and Bond markets. America’s debt only to grow bigger as Banksters steal our wealth via their system legally. Yet by design, there will only be 21 million Bitcoins, in total, and approximately 20 million have already by mined. As far as I know, there has never been a “money” such as Bitcoin ever before. I am wondering what will happen when 21st Bitcoin is mined? With price of Bitcoin crashing, I can’t wait to buy more coins… just because only 21 million are ever to be mined. It could be a “nothing burger”…. or the best money I’ve ever spent. What do you think? Take care…. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 20, 2026

गिरावट में खरीदारी के पीछे बताया कारण

Robert Kiyosaki ने इसके पीछे के कारण का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि इसकी कई वजह हैं, जैसे कि US FED (फेडरल रिजर्व), बैंकों और बॉन्ड बाजारों की अक्षमता. अमेरिका का कर्ज और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बैंक चलाने वाले लोग अपने सिस्टम के जरिए कानूनी तौर पर हमारी संपत्ति हड़पने में लगे हुए हैं.

मशहूर लेखक ने कहा कि Bitcoin हालांकि इसके डिजाइन के अनुसार कुल मिलाकर केवल 21 मिलियन ही हो सकते हैं और लगभग 20 मिलियन पहले ही माइन किए जा चुके हैं. जहां तक मुझे पता है, बिटक्वाइन जैसा 'पैसा' पहले कभी नहीं रहा. मैं सोच रहा हूं कि जब 21वां मिलियन बिटक्वाइन माइन हो जाएगा, तब क्या होगा?

'मैं खरीदारी करने को बेताब'

अपनी वायरल पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे लिखा कि बिटकॉइन की कीमत गिर रही है और मैं तो और ज्यादा कॉइन खरीदने के लिए बेताब हूं. सिर्फ इसलिए क्योंकि कुल 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं. हो सकता है कि इसका कोई असर न हो या फिर यह मेरे द्वारा खर्च किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन पैसा साबित हो. आप क्या सोचते हैं? अपना ख्याल रखें.

Advertisement

रॉबर्ट कियोसाकी की हर पोस्ट की तरह उनकी Gold-Silver Crash पर नई पोस्ट भी वायरल हो रही है और इसपर खबर लिखे जाने तक हजारों लोग लाइक और कमेंट कर चुके थे. एक्स पर कियोसाकी की बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

---- समाप्त ----