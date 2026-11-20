बॉलीवुड में एक जमाना था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय रिश्ते में थे. काफी समय तक दोनों साथ थे, लेकिन फिर उनकी राहें अलग हो गईं. इस रिश्ते को लेकर कई बातें कही जाती हैं. अब एक बार फिर सलमान-ऐश्वर्या के रिलेशनशिप का जिक्र उठा है. एक्टर केतन कराडे ने सलमान से जुड़े कुछ हैरतअंगेज दावे किए हैं.

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ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड के बड़े दावे

केतन कराडे, जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी में काम किया, उन्होंने बताया कि वो एक समय पर ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड थे. उन्हें हायर ही इसलिए किया गया था ताकि एक्ट्रेस को सुपरस्टार से बचाया जा सके. सलमान खान को लेकर ऐसी बातें कही जाती हैं कि जब वो ऐश्वर्या संग रिश्ते में थे, तब उनका काफी झगड़ा होता था. कहा ये भी जाता है कि दोनों का रिलेशनशिप एक समय पर टॉक्सिक बन चुका था, क्योंकि सलमान ऐश्वर्या पर हाथ उठाते थे.

केतन ने आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट से सलमान को लेकर कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने काम के प्रति काफी मेहनती हैं. आगे उन्होंने ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड बनने के दिनों को याद किया, जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया था. केतन कराडे ने कहा- मैं ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड था...सलमान के लिए ही रखा था. सलमान से बचने के लिए मुझे ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड रखा था, करीब 7 दिन तक मैं उनके साथ था.

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सलमान संग हुआ आमना-सामना!

एक्टर ने आगे कहा कि वो कभी सलमान से इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे. उनके मुताबिक, ये बात काफी सालों पुरानी है. उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया. केतन ने कहा- एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग गाड़ी में बैठकर विक्रम भट्ट के फैशन शो में जा रहे थे. तो वैसे ही गाड़ी में ऐश्वर्या जी को उनके घर से पिक किया, और इवेंट में पहुंच गए. शो खत्म होने के बाद, जब वहां से निकले तो मेरे ख्याल से सामने सलमान खान खड़े थे.

'तो हम सब वैसे भी डर गए कि क्या करना है? कैसे करना है? तो मैंने बोला मैंने उतरना पड़ेगा. ड्राइवर ने कहा नहीं उतरने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ करता हूं. उसने कुछ कट मारकर गाड़ी वहां से निकाल ली. इसके बाद मैंने अगले ही दिन जॉब छोड़ दी. मैंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं करनी है. क्योंकि उनके पास होती है (गन), शायद से. दूसरी बात मैं बॉडी बिल्डिंग करता था. अपनी फिजिक को संभालता था. मैंने मुझे मारा मारी नहीं करनी है. दो प्यार करने वालों के बीच मुझे नहीं आना है. क्योंकि मैं दोनों का फैन हूं.'

केतन कराडे ने अंत में कहा कि उन्होंने इस घटना के बाद तुरंत ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दी थी. हालांकि इन दावों के पीछे का क्या सच है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती.

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