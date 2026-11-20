शादी का जोड़ा हर लड़की के लिए सिर्फ एक खूबसूरत आउटफिट नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे खास यादों में से एक होता है. आमतौर पर दुल्हनें अपने वेडिंग लहंगे को अलमारी में सहेजकर रख देती हैं और दोबारा पहनने का मौका कम ही मिलता है. लेकिन एक्ट्रेस सागरिका घाटगे ने अपने भाई शिवजीत की शादी में कुछ ऐसा किया, जिसने फैशन के साथ-साथ लोगों का दिल भी जीत लिया. उन्होंने कोई नया डिजाइनर लहंगा खरीदने के बजाय 9 साल पुराना अपना वेडिंग आउटफिट ही दोबारा पहन लिया. खास बात यह है कि इसी लहंगे को पहनकर वह साल 2017 में क्रिकेटर जहीर खान की दुल्हनिया बनी थीं. दरअसल, सागरिका ने अपने शादी के रिसेप्शन पर ये लहंगा पहना था, जो उन्होंने अब अपने भाई की शादी में पहना है. अब इतने साल बाद उसी शाही जोड़े में उनका अंदाज देखकर फैंस भी उनकी तारीफ कर रहे हैं.



9 साल पुराना है सागरिका का खूबसूरत लहंगा

सागरिका ने भाई की शादी में जो लहंगा पहना है, वो मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन किया हुआ है. एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस आउटफिट से जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी साझा किया है. उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले जब उन्होंने सब्यसाची से अपने वेडिंग आउटफिट को लेकर बात की थी, तब उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें नेट वाला लहंगा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा क्लासिक पहनना है, जिसे वह सालों तक संभालकर रख सकें.

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इसी सोच के साथ उनके लिए यह खूबसूरत ब्रोकेड लहंगा तैयार किया गया था. इसका ट्रेडिशनल टेक्सचर और शाही अंदाज इसे खास बनाते हैं. सागरिका ने बताया कि डिजाइनर ने उनके लिए तीन दुपट्टे तैयार किए थे. अपनी शादी के दौरान उन्होंने टिशू वाला दुपट्टा पहना था, जबकि दूसरे दुपट्टे को किसी खास मौके के लिए संभालकर रखा था.



भाई की शादी में ऐसे दोबारा पहना वेडिंग आउटफिट

सागरिका ने भाई शिवजीत की शादी में अपने इसी पुराने वेडिंग लहंगे को नए अंदाज में स्टाइल किया. नौ साल बाद भी इस आउटफिट की खूबसूरती और रॉयल लुक बरकरार है. खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पुराने लहंगे को बिल्कुल नए एहसास के साथ कैरी किया. उनके लुक में पुरानी यादों और शाही फैशन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला.

एक्ट्रेस ने लहंगे के साथ ट्रेडिशनल दुपट्टा कैरी किया, जिससे उनका पूरा लुक और भी ग्रेसफुल नजर आया. शाही में खिंचवाई गई उनकी तस्वीरों में कभी वह खड़ी होकर पोज देती दिखीं, तो कभी सोफे पर बैठकर बेहद खूबसूरत अंदाज में कैमरे के लिए मुस्कुराती नजर आईं.

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हैवी जूलरी और बन हेयरस्टाइल ने बढ़ाई खूबसूरती

अपने वेडिंग लहंगे के साथ सागरिका ने हैवी ट्रेडिशनल जूलरी चुनी. उन्होंने माथे पर मांगटीका, कानों में बड़े ईयररिंग्स और गले में मोतियों वाला खूबसूरत नेकलेस पहना. हाथों में कंगन और अंगूठियों ने उनके रॉयल लुक को कंप्लीट किया.

वहीं, हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने बालों को पीछे की तरफ समेटकर बन बनाया था. इससे उनकी जूलरी और लहंगे की खूबसूरती उभरकर सामने आई. उनका मेकअप भी ट्रेडिशनल लुक के साथ खूबसूरती से मेल खाता नजर आया.

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