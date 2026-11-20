वर्षा काल में विष्णुरूपी सूर्य बादलों से ढक जाते हैं और जब तक मेघों से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक चार महीने भगवान का शयनकाल रहता है. इसे चातुर्मास कहते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान जागृत होते हैं, तब शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. आज देवउठनी एकादशी पर भगवान को जगाने के बाद उनकी विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी. आइए जानते हैं कि संध्याकाल में भगवान को जगाने और उनकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है. साथ ही, देवउठनी एकादशी की कहानी भी जानते हैं.

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देवउठनी एकादशी 2026 का मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर भगवान को जगाने और उनकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्याकाल में रहेगा. 20 नवंबर को आप शाम 5 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 52 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त में यह काम कर सकते हैं. श्री हरि के पूजन के लिए संध्याकाल में आपको सिर्फ 26 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है. आज पूरे दिन रवि योग भी रहेगा. ऐसे में दान-धर्म के कार्यों के लिए पूरा दिन बहुत ही शुभ है.

देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी को कैसे जगाएं?

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने की विशेष परंपरा है. इस दिन घर के आंगन या पूजा स्थल पर गन्ने का मंडप सजाया जाता है. पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाया जाता है. मंडप के बीच में रंगोली या चौक बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है. इसके बाद श्रीहरि को गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है. इसके बाद भगवान से जागने की प्रार्थना की जाती है. इस दौरान शंख और घंटियां बजाई जाती हैं. भक्त भजन-कीर्तन के साथ भगवान को योग निद्रा से जागने का निमंत्रण देते हैं.

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भगवान को जगाने के लिए गाएं ये गीत

उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव

उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव

गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव.

उठो देव बैठो देव, उठो देव, बैठो देव

देव उठेंगे कातक मास, नयी टोकरी, नयी कपास

ज़ारे मूसे गोवल जा, गोवल जाके, दाब कटा

दाब कटाके, बोण बटा, बोण बटाके, खाट बुना

खाट बुनाके, दोवन दे, दोवन देके दरी बिछा

दरी बिछाके लोट लगा, लोट लगाके मोटों हो, झोटो हो

गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध, महापन होए,

सहापन होए.

जितनी अम्बर, तारिइयो

इतनी या घर गावनियो

जितने जंगल सीख सलाई

इतनी या घर बहुअन आई

जितने जंगल हीसा रोड़े

जितने जंगल झाऊ झुंड

इतने या घर जन्मो पूत

ओले कोले, धरे चपेटा

ओले कोले, धरे अनार

ओले कोले, धरे मंजीरा

उठो देव बैठो देव

उठो देव बैठो देव - पाटकली चटकाओ देव

आषाढ़ में सोए देव - कार्तिक में जागो देव

कोरा कलशा मीठा पानी - उठो देव पियो पानी

हाथ पैर फटकारो देव - आंगुलिया चटकाओ देव

कुंवारों के ब्याह कराओ देव-ब्याह के गौने कराओ

तुम पर फूल चढ़ाए देव-घीका दीया जलाये देव

आओ देव पधारो देव-तुमको हम मनाएं देव

चूल्हा पीछे पांच पछीटे सासू जी बलदाऊ जी धारे रे बेटा

ओने कोने झांझ मंजीरा - सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा

ओने कोने रखे अनार ये है किशन जी तुम्हारे व्यार

ओने कोने लटकी चाबी सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी

जितनी खूंटी टांगो सूट - उतने इस घर जन्मे पूत

जितनी इस घर सीक सलाई-उतनी इस घर बहुएं आईं

जितनी इस घर ईंट और रोडे उत‌ने इस घर हाथी-घोड़े

गन्ने का भोग लगाओ देव सिंघाड़े का भोग लगाओ देव

बेर का भोग लगाओ देव गाजर का भोग लगाओ देव

गाजर का भोग लगाओ देव

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देवउठनी एकादशी की कथा

भगवान विष्णु के चातुर्मास में योग निद्रा लेने और देवउठनी एकादशी पर जागने के पीछे वामन अवतार से जुड़ी कथा प्रचलित है. पद्म पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर दैत्यराज बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी थी. राजा बलि अपनी दानशीलता और वचन निभाने के लिए प्रसिद्ध थे. उन्होंने भगवान वामन को तीन पग भूमि देने का वचन दे दिया. इसके बाद भगवान ने विराट रूप धारण कर दो पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया. तीसरे पग के लिए स्थान न बचने पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान को तीसरा पग वहां रखने के लिए कहा.

राजा बलि की भक्ति, समर्पण और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा. बलि ने भगवान से अपने साथ पाताल लोक में रहने का आग्रह किया. भगवान ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उनके द्वारपाल बन गए.

भगवान विष्णु के राजा बलि के साथ पाताल में रहने से मां लक्ष्मी चिंतित हो गईं. तब उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस भेजने का आग्रह किया. इसके बाद मां लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनसे भगवान विष्णु को मुक्त करने का अनुरोध किया. राजा बलि ने मां लक्ष्मी की बात स्वीकार कर भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए वचन का मान रखते हुए चार महीने पाताल लोक में रहने और शेष समय क्षीरसागर में निवास करने का निर्णय लिया.

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