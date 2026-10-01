भुवनेश्वर बम ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन, दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

NIA ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुए बम विस्फोट मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है. NIA ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. जिन लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है, उनमें सानू उर्फ रोहन रंजन राउत और अमिय रंजन मल्लिक के नाम शामिल हैं.

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जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम की कई धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये पूरा मामला इसी साल 27 जनवरी 2026 का है, जब भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके के न्यू आजादनगर में एक जोरदार बम विस्फोट हुआ था.

धमाके में दो लोगों की मौत

जांच में खुलासा हुआ था कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब कुछ लोग किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने के नापाक इरादे से घर में बम तैयार कर रहे थे. इस खतरनाक धमाके की चपेट में आकर चारों आरोपी गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनमें से इलाज के दौरान बाद में दो लोगों की मौत हो गई थी.

एनआईए ने इस केस को 4 अप्रैल 2026 को अपने हाथों में ले लिया था और इसे नए सिरे से दर्ज करके छानबीन शुरू की थी. एनआईए की अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि ये आरोपी अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री जुटाने और अपने साथियों के साथ मिलकर बम बनाने की बड़ी साजिश में पूरी तरह शामिल थे.

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एजेंसी के मुताबिक, बम तैयार करने के दौरान हुई इस धमाके के लिए भी यही आरोपी सीधे तौर पर जिम्मेदार पाए गए हैं. NIA इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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