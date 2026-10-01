Amla Storage Tips: आंवले को महीनों तक खराब होने से बचाना है? फ्रिज में रखने से पहले करें ये 3 काम

Amla Storage Tips: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजा आंवले खूब मिलने लगते हैं. सेहत के लिए फायदेमंद होने की वजह से लोग इन्हें एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीद भी लेते हैं, लेकिन असली परेशानी इसके बाद शुरू होती है. कुछ ही दिनों में आंवले नरम पड़ने लगते हैं. इसके साथ ही उन पर काले-भूरे दाग दिखने लगते हैं और देखते ही देखते आंवले का पूरा स्टॉक खराब होने लगता है.

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अगर आपके साथ भी हर मौसम में ऐसा होता है और आप डर की वजब से आंवला कम खरीदते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आपको बस आंवले को फ्रिज में रखने के तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. दरअसल, आंवले को लंबे समय तक ठीक रखने में सबसे बड़ी भूमिका नमी और खराब फलों की छंटाई की होती है. घर लाने के बाद अगर आप सिर्फ 3 छोटे-छोटे काम कर लें, तो आंवले को काफी समय तक ताजा रखा जा सकता है. चलिए जानते हैं आंवले को कैसे लंबे वक्त तक के लिए स्टोर किया जा सकता है.

सबसे पहले खराब आंवले अलग करें: आंवले घर लाते ही उन्हें सीधे फ्रिज में रखने की गलती न करें. पहले एक-एक आंवले को ध्यान से देखें. जो फल दबे हुए हैं, कटे हैं, बहुत नरम हैं या जिन पर पहले से काले-भूरे दाग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बाकी फलों से अलग कर दें.

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एक खराब या सड़ा हुआ आंवला आसपास रखे दूसरे आंवलों को भी जल्दी खराब कर सकता है. इसलिए स्टोरेज से पहले आंवलों की अच्छी तरह छंटाई करना सबसे जरूरी है.

आंवले को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं: अगर आपने आंवले धो लिए हैं तो उन्हें बिना सुखाए डिब्बे में बिल्कुल न रखें. पानी की जरा सी भी नमी अंदर रह गई तो फ्रिज में आंवलों के आसपास नमी जमा हो सकती है और इससे वे जल्दी नरम पड़ने लगते हैं. धोने के बाद आंवलों को साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छी तरह पोंछें. इसके बाद कुछ देर उन्हें किसी साफ और सूखी जगह पर फैला दें, ताकि उनकी नमी पूरी तरह से सूख जाए.

सूखे टिश्यू में लपेटकर रखें: जब आंवले पूरी तरह सूख जाएं तो अब उन्हें स्टोर करने की बारी है. एक साफ और सूखा डिब्बा लें. इसके नीचे सूखे टिश्यू पेपर की लेयर बिछाएं और फिर आंवले रखें. ऊपर से भी टिश्यू पेपर रख सकते हैं. कोशिश करें कि आंवले एक-दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए न हों. टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा नमी को सोखने में मदद करता है, जिससे आंवलों के जल्दी नरम पड़ने की संभावना कम हो सकती है.

अब फ्रिज में रखें, लेकिन ये गलती न करें: डिब्बा तैयार होने के बाद इसे फ्रिज में रखा जा सकता है. जरूरत के हिसाब से जितने आंवले चाहिए, उतने ही निकालें और बाकी को तुरंत वापस फ्रिज में रख दें. कुछ दिनों के अंतर पर डिब्बा खोलकर आंवलों को जरूर चेक करते रहें. अगर किसी फल पर दाग दिखाई दे या वो ज्यादा नरम लगने लगे तो उसे तुरंत अलग कर दें. डिब्बे के अंदर टिश्यू पेपर गीला हो गया है तो उसे भी बदल दें.

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बाजार से आंवला खरीदते समय भी रखें ध्यान

आंवले को लंबे समय तक बचाकर रखने का काम बाजार से खरीदते वक्त ही शुरू हो जाता है. ऐसे आंवले चुनें जो सख्त हों, हाथ लगाने पर दबे नहीं और जिनपर दाग या कट के निशान न हों. आंवला जितना ताजा और अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे, सही तरीके से स्टोर करने पर उसके लंबे समय तक खराब ना होने के चांस ज्यादा रहते हैं.

याद रखें ये 3 स्टेप

आंवले को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए तीन बातें सबसे जरूरी हैं खराब आंवले अलग करना, धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाना और सूखे टिश्यू पेपर के साथ फ्रिज में रखना. इसके साथ समय-समय पर आंवलों को चेक करते रहें. अगर आपको लगता है कि आंवले समय पर इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें मुरब्बा, अचार या कैंडी बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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