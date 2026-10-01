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खाकी के साथ बॉडीबिल्डिंग का जुनून... दिल्ली पुलिस ने पहली बार में जीती ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी

दिल्ली पुलिस ने पहली बार ऑल इंडिया पुलिस बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हरियाणा के मधुबन में हुई प्रतियोगिता में विभाग के तीन हेड कॉन्स्टेबल्स ने अलग-अलग कैटेगरी में मेडल जीते. नरेंद्र यादव ने गोल्ड जबकि कुलदीप और मोहम्मद शाहिद ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया. दिल्ली पुलिस ने ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी भी जीती है.

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वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई.(Photo: Manisha ladda/ITG)
वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई.(Photo: Manisha ladda/ITG)

खाकी की जिम्मेदारियों के साथ फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग के जुनून ने दिल्ली पुलिस के तीन हेड कॉन्स्टेबल्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. दिल्ली पुलिस ने पहली बार 75वीं ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की.

हरियाणा के मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में 23 से 27 सितंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. दिल्ली पुलिस की तरफ से तीन बॉडीबिल्डिंग एथलीट्स ने अलग-अलग वर्गों में हिस्सा लिया. तीनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी कैटेगरी में मेडल जीतकर विभाग का नाम रोशन किया.

यह भी पढ़ें: पीने के पानी में बैक्टीरिया... टॉयलेट-यूरिनल ठीक नहीं, CAG ऑडिट में 458 रेलवे स्टेशन फेल, नई दिल्ली-CMST भी शामिल

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हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र यादव ने 100 किलोग्राम तक की बॉडीबिल्डिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया. उनके प्रदर्शन के साथ दिल्ली पुलिस ने प्रतियोगिता की ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली.

नरेंद्र यादव ने जीता गोल्ड, दो को ब्रॉन्ज

नरेंद्र यादव की तैयारी में नियमित वेट ट्रेनिंग, फिटनेस और डाइट का अहम योगदान रहा. पुलिस की ड्यूटी निभाने के साथ प्रतियोगिता के लिए शरीर को तैयार करना उनके रोजाना के रूटीन का हिस्सा रहा.

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हेड कॉन्स्टेबल कुलदीप ने 100 किलोग्राम तक के वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद शाहिद ने 85 किलोग्राम तक की कैटेगरी में ब्रॉन्ज अपने नाम किया. इस तरह दिल्ली पुलिस के तीनों प्रतिभागियों ने पदक हासिल किए.

कुलदीप और मोहम्मद शाहिद ने भी पुलिस की जिम्मेदारियों के बीच अपनी ट्रेनिंग और डाइट को लगातार जारी रखा. प्रतियोगिता की तैयारी में वर्कआउट के साथ शरीर को तय कैटेगरी के मुताबिक तैयार करने पर ध्यान दिया गया.

नई दिल्ली

ड्यूटी के साथ फिटनेस का अनुशासन

इन तीनों पुलिसकर्मियों की उपलब्धि सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान उन्हें पुलिस की नियमित जिम्मेदारियां भी निभानी थीं. इसके बावजूद उन्होंने अपने दैनिक कार्यक्रम में वर्कआउट और डाइट के लिए समय निकाला.

बॉडीबिल्डिंग में ट्रेनिंग के साथ खान-पान की भी अहम भूमिका होती है. खिलाड़ियों ने तैयारी के दौरान भोजन की मात्रा, समय और प्रोटीन जैसे पोषण संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया. जिम में घंटों की ट्रेनिंग के साथ शरीर को प्रतियोगिता के स्तर के लिए तैयार करने पर फोकस किया गया.

दिल्ली पुलिस के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पुलिस बल ने पहली बार ऑल इंडिया पुलिस बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. पहली भागीदारी में तीन मेडल और ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी हासिल हुई.

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नई दिल्ली

वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई

पहली ही कोशिश में मिली इस सफलता को खिलाड़ियों की मेहनत और खेल के प्रति अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीनों मेडल विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की.

पुलिस विभाग की ओर से कर्मचारियों को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी आगे बढ़ाया जाता है.

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