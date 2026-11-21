सर्दियों या बदलते मौसम में बालों का झड़ना और पतला होना एक आम समस्या है. इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग पार्लर में महंगे स्पा और केमिकल ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर निराशाजनक रहता है. मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के अनुसार, बालों के झड़ने को रोकने और नए बाल उगाने के लिए किसी महंगे ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि रसोई में रखी सिर्फ एक प्याज की जरूरत है.

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उनका दावा है कि सही तरीके से ताजा प्याज का रस सिर पर लगाने से बाल झड़ने बंद हो सकते हैं और हेयर ग्रोथ तेज हो सकती है. हालांकि आपको प्याज का रस अप्लाई करने से पहले किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट से जरूर पूछ लेना चाहिए.

बालों के लिए क्यों फायदेमंद है प्याज का रस?

प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है जो बालों के फोलिकल्स को पोषण देकर जड़ों को मजबूत बनाता है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण सिर की त्वचा से इन्फेक्शन और डैंड्रफ को दूर रखते हैं, जिससे बाल झड़ने की समस्या जड़ से खत्म होती है.

1. कड़वी और तेज गंध वाली प्याज चुनें

नुस्खा तैयार करने के लिए हमेशा ऐसी प्याज लें जिसकी गंध बहुत तेज हो और जिसे काटते वक्त आंखों में पानी आ जाए. ऐसी प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है.

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2. हमेशा ताजा रस ही इस्तेमाल करें

प्याज का रस निकालकर ज्यादा देर तक बनाकर न रखें. जब भी इस्तेमाल करना हो, तुरंत ताजा रस निकालें क्योंकि जावेद हबीब के मुताबिक इसका एक्टिव असर रस निकालने के तुरंत बाद ही सबसे बेहतर होता है.

3. तेल की तरह करें स्कैल्प की मसाज

प्याज के रस को किसी कॉटन बॉल या उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों में लगाएं. जैसे आप सिर में तेल की मालिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल्के हाथों से पूरे सिर की मालिश करें.

सिर्फ 5 से 10 मिनट रखें:

प्याज के रस को घंटों सिर पर लगाकर रखने की जरूरत नहीं है. इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट तक स्कैल्प पर लगा रहने दें और फिर किसी माइल्ड या नॉर्मल शैम्पू से धो लें.

हफ्ते में दो बार अपनाएं यह तरीका

बेहतर नतीजों के लिए इस उपाय को हफ्ते में 2 बार अपनाएं. नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर कुछ ही हफ्तों में बालों का झड़ना रुक जाएगा और नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे.

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