Tulsi Vivah 2026 Muhurat: देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस दिन घरों और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस मौके पर तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम को दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है.

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पंचांग के अनुसार, इस साल तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026 यानी आज मनाया जा रहा है. अगर आप भी घर पर तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराने वाले हैं, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर जान लें. आइए जानते हैं तुलसी विवाह का सही समय और घर पर इसे कराने की आसान विधि.

तुलसी विवाह 2026 आज

पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू हो चुकी है. इसका समापन 22 नवंबर की सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए तुलसी विवाह का पर्व 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जा रहा है.

तुलसी विवाह 2026 का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह के लिए शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है. खासतौर पर गोधूलि बेला में विवाह की रस्म पूरी करने की परंपरा है. पंचांग के अनुसार, 21 नवंबर को गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 25 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. ऐसे में आज शाम माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने के लिए आपको सिर्फ 27 मिनट का शुभ मुहूर्त मिलेगा.

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घर पर कैसे करें तुलसी और शालिग्राम का विवाह?

सबसे पहले घर के आंगन, छत या पूजा वाली जगह को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद गन्ने से मंडप तैयार करें और एक चौकी पर तुलसी का पौधा और भगवान शालिग्राम को स्थापित करें. दोनों के सामने घी का दीपक जलाएं. तुलसी माता को लाल चुनरी पहनाकर दुल्हन की तरह सजाएं. भगवान शालिग्राम को चंदन, हल्दी, फूल, तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें. इसके बाद विवाह की रस्म शुरू करें.

परिवार का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की सात परिक्रमा कर सकता है. फेरे के दौरान तुलसी माता और शालिग्राम पर सिंदूर मिले अक्षत चढ़ाएं. सात फेरे पूरे होने के बाद कपूर से दोनों की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं. पूजा समाप्त होने पर प्रसाद परिवार के लोगों और दूसरे भक्तों में बांट दें. अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं.

आखिर क्यों होता है तुलसी और शालिग्राम का विवाह?

तुलसी विवाह के पीछे वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसार, अपने पूर्वजन्म में तुलसी का नाम वृंदा था. उनका विवाह असुर राजा जालंधर से हुआ था. वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं. उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर बहुत शक्तिशाली हो गया था. उसकी ताकत के सामने देवता भी परेशान थे.

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जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी. इसके बाद शिवजी ने जालंधर का अंत करने का फैसला किया. लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर को हराना आसान नहीं था.

ऐसे में भगवान विष्णु ने एक लीला रची. उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने पहुंच गए. वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठीं. इस तरह उनका पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में जालंधर का वध कर दिया.

जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का पता चला, तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुईं. उन्होंने नारायण को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया. बाद में देवताओं के समझाने पर वृंदा ने भगवान को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन खुद अग्नि में समा गईं.

मान्यता है कि वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला. भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय बताया और शालिग्राम के रूप में पूजे जाने का वरदान स्वीकार किया. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होगी. तभी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है.

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