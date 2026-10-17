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Gen-Z पर RSS का मास्टर प्लान! जबलपुर में युवाओं से सीधा संवाद करेंगे मोहन भागवत

अब RSS का युवाओं के बीच पहुंच बनाने पर फोकस है. इसी कोशिश के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहेंगे. इस दौरान वह कॉलेज जाने वाले स्वयंसेवकों से संवाद के साथ संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे.

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Gen-Z स्वयंसेवकों से मोहन भागवत संवाद करेंगे (Photo-ITG)
Gen-Z स्वयंसेवकों से मोहन भागवत संवाद करेंगे (Photo-ITG)

युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और उनसे सीधे संवाद करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे. उनका यह दौरा 24 अक्टूबर से शुरू होकर तीन दिन चलेगा. इस दौरान भागवत कॉलेज में पढ़ने वाले युवा स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे. 25 अक्टूबर को होने वाले एक विशेष शिविर में उनका संबोधन भी प्रस्तावित है.इसके अलावा वे स्थानीय पदाधिकारियों और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठकें करेंगे.

RSS के महाकौशल प्रांत के प्रचार प्रमुख विनोद कुमार ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी. मोहन भागवत 25 अक्टूबर को महाकौशल प्रांत के Gen-Z स्वयंसेवकों के शिविर में शामिल होंगे. यहां वे कॉलेज में पढ़ने वाले स्वयंसेवकों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे.

हालांकि, इस संवाद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. भागवत के कार्यक्रम में संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों और प्रांतीय कार्यकारिणी की टीमों के साथ बैठकें भी शामिल हैं. इन बैठकों में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. 

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यह भी पढ़ें: देवरिया में RSS कार्यकर्ता के हत्यारोपियों की धान की फसल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई मुक्त

38 जिलों तक फैला है महाकौशल प्रांत

RSS का महाकौशल प्रांत संगठन के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसमें मध्य प्रदेश के 38  जिले शामिल हैं. जबलपुर, सागर और रीवा यहां के संभागीय मुख्यालय हैं. इस लिहाज से जबलपुर का दौरा संघ के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी अहम है.

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युवा स्वयंसेवकों के शिविर में भागवत की मौजूदगी ऐसे समय में हो रही है, जब संगठन इस क्षेत्र में युवाओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहा है. अब देखना यह होगा कि 25 अक्टूबर को होने वाले शिविर में भागवत युवाओं से किन मुद्दों पर बात करते हैं और उनके संबोधन में किन विषयों पर जोर रहता है.

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