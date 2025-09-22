scorecardresearch
 

बच्चे ने नहीं बजाई ताली तो प्ले स्कूल की मैडम ने जड़े थप्पड़, बीमार पड़ा मासूम

उल्हासनगर में एक प्ले ग्रुप स्कूल की टीचर का मासूम बच्चों को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ. घटना से बच्चे डरकर स्कूल जाने से मना कर रहे हैं. अभिभावकों की शिकायत पर विठलवाड़ी पुलिस ने आरोपी टीचर गायत्री पात्रा पर मामला दर्ज किया, जो फिलहाल फरार है. परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बच्चे ने नहीं बजाई ताली तो प्ले स्कूल की मैडम ने जड़े थप्पड़ (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां कुर्ला कैंप स्थित किडो वर्ल्ड प्ले ग्रुप स्कूल में एक टीचर द्वारा मासूम बच्चे को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि क्लासरूम में टीचर बच्चे को ताली बजाने को कहती हैं लेकिन जब बच्चा ताली नहीं बजाता तो टीचर बार-बार थप्पड़ जड़ रही है. घटना से सहमे मासूम बच्चों ने स्कूल जाने से ही इंकार कर दिया.

एक बच्चे के परिजन का कहना है कि टीचर द्वारा पिटाई किए जाने के बाद बच्चा मानसिक रूप से इतना डर गया कि पांच बार बीमार पड़ चुका है. इसी स्कूल में पढ़ रहे एक और मासूम ने भी आरोप लगाया कि टीचर उसे भी जोर-जोर से थप्पड़ मारती रहती है. जब अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से इस पर सवाल किया, तो प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और अभिभावकों से घटना को भूल जाने की बात कही.

आखिरकार, अभिभावकों की शिकायत पर विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी टीचर गायत्री पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल टीचर फरार बताई जा रही है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. अभिभावकों ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

