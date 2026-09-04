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राखी के दिन रिश्तों का कत्ल, भाई पर कमेंट से भड़की जेठानी... देवरानी की हत्या कर हौज में डाला शव

इंदौर के राऊ में रक्षाबंधन के दिन एक कमेंट ने पारिवारिक विवाद को खूनी वारदात में बदल दिया. आरोप है कि जेठानी पार्वती बाई कुशवाह ने अपनी देवरानी वंदना की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी और शव पानी के हौज में फेंक दिया. पुलिस ने CCTV की मदद से चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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नवविवाहिता की हत्या से परिवार में मातम.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
नवविवाहिता की हत्या से परिवार में मातम.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)

राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने का दिन होता है, लेकिन इंदौर में इसी दिन एक परिवार के रिश्ते खून से रंग गए. राऊ थाना क्षेत्र के न्यू नेहरू नगर में 21 वर्षीय वंदना पटेल की हत्या से सनसनी फैल गई. उसका शव एक बंद मकान के बाहर बने पानी के हौज में मिला. शरीर पर चाकू के निशान थे और शुरुआती जांच में मामला हत्या का सामने आया.

सूचना मिलते ही राऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. इसी दौरान मृतका की जेठानी पार्वती बाई कुशवाह की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं. फुटेज में वह पति भूपेंद्र पटेल के साथ घर से निकलती दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और उसे अरबिंदो अस्पताल से हिरासत में लिया.

यह भी पढ़ें: कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी

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पूछताछ में सामने आया कि वंदना और पार्वती के बीच उसके भाई को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, पार्वती का भाई दमोह जेल में दुष्कर्म के मामले में बंद है. आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन वंदना ने पार्वती के भाई को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी. इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया.

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एक कमेंट से शुरू हुआ विवाद, चाकू तक पहुंची बात

पुलिस के अनुसार, घटना के समय घर में पार्वती और वंदना ही मौजूद थीं. पार्वती के बच्चे स्कूल गए हुए थे, जबकि उसका पति और देवर अस्पताल में भर्ती थे. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि गुस्से में पार्वती ने चाकू उठाया और वंदना की गर्दन पर लगातार दो वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक पार्वती ने वंदना के शव को घर से बाहर बने पानी के हौज तक खींचकर पहुंचाया और उसमें डाल दिया. इसके बाद उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की. हत्या के बाद वह अस्पताल भी पहुंची, जहां उसका पति भर्ती था. वहां उसने पति से मुलाकात की, जबकि दूसरी तरफ वंदना की तलाश जारी थी.

वंदना की अचानक गुमशुदगी को लेकर पहले चंदन नगर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी. बताया गया है कि वंदना ने 11 अगस्त को उपेंद्र के साथ मंदिर में लव मैरिज की थी. परिवार इस शादी से खुश नहीं था. वंदना की नशे की आदत को लेकर भी परिजनों में नाराजगी थी. इसके बाद उपेंद्र नेहरू नगर छोड़कर राजनगर में किराए के मकान में रहने लगा था.

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इंदौर

CCTV ने खोला राज, पूछताछ में टूटी आरोपी

पुलिस ने जब वंदना की तलाश के साथ हत्या की आशंका पर जांच आगे बढ़ाई तो CCTV फुटेज अहम साबित हुआ. कैमरों में पार्वती की गतिविधियां पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बनीं. इसके बाद उससे पूछताछ की गई. शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद उसके बयान में विरोधाभास सामने आने लगे.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान जब आरोपी को बताया गया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू से जुड़े फिंगरप्रिंट पुलिस के हाथ लग चुके हैं और अब उसके बचने की गुंजाइश नहीं है, तो वह टूट गई. इसके बाद उसने वंदना की हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया.

डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राऊ इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का खुलासा किया गया है. पुलिस ने आरोपी पार्वती बाई कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में हत्या का केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस जांच में CCTV फुटेज और त्वरित कार्रवाई ने अहम भूमिका निभाई.

नवविवाहिता की हत्या से परिवार में मातम

वंदना की हत्या के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया. करीब एक महीने पहले ही हुई लव मैरिज के बाद उसकी जिंदगी का इस तरह अंत होने से परिवार में मातम पसरा है. रक्षाबंधन के दिन सामने आई इस वारदात ने रिश्तों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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एक तरफ भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एक परिवार में भाई को लेकर की गई टिप्पणी ने विवाद को जन्म दिया. छोटी सी कहासुनी इतनी बढ़ी कि चाकू से हत्या तक पहुंच गई. पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

राऊ की इस वारदात में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली. फिलहाल पार्वती पुलिस की गिरफ्त में है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुका है. त्योहार के दिन हुई इस सनसनीखेज वारदात ने दिखा दिया कि परिवार के भीतर पनपा गुस्सा जब हिंसक रूप लेता है, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है.

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