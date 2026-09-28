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सुबह-सुबह चाय बनाने किचन में पहुंची महिला, अचानक गैस सिलेंडर के पीछे दिखा 'घोड़ा पछाड़', कांप गई रूह

Sagar Snake Rescue News: सागर में किचन में गैस टंकी के पीछे छिपा मिला 8 फीट लंबा 'घोड़ा पछाड़' सांप. स्नेक कैचर बबलू पवार ने किया सुरक्षित रेस्क्यू. पढ़ें पूरी खबर...

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सागर के रुसल्ला में 8 फीट लंबे सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा.(Photo:ITG)
सागर के रुसल्ला में 8 फीट लंबे सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा.(Photo:ITG)

मध्यप्रदेश के सागर में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर की किचन में करीब 8 फीट लंबा सांप घुस आया. सांप किचन में रखी गैस टंकी के पीछे छिपकर बैठा था. परिवार की महिला जब किचन में पहुंची, तो अचानक उसकी नजर इतने बड़े सांप पर पड़ गई. सांप को देखते ही महिला घबरा गई और तुरंत किचन से बाहर निकल आई. उसने परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई.

मामला सागर के बहेरिया तिगड्डा के पास स्थित रुसल्ला क्षेत्र का बताया जा रहा है. घर की किचन में विशाल सांप होने की जानकारी मिलते ही परिवार के सभी सदस्य बाहर निकल आए. सांप काफी बड़ा था और गैस टंकी के पीछे ऐसी जगह छिपा हुआ था, जहां उसे पकड़ना आसान नहीं था. परिवार ने खुद सांप को पकड़ने का जोखिम नहीं उठाया और तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी.

इसके बाद स्नेक कैचर बबलू पवार मौके पर पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले किचन का निरीक्षण किया और सांप के छिपे होने की जगह को देखा. गैस टंकी के पीछे मौजूद सांप को बाहर निकालने के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ी. सांप के अचानक बाहर आने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू के दौरान परिवार के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया.

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काफी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया. रेस्क्यू के बाद जब सांप को बाहर निकाला गया, तो उसकी लंबाई देखकर लोग हैरान रह गए. देखें VIDEO:- 

स्नेक कैचर बबलू पवार के मुताबिक, रेस्क्यू किया गया सांप घोड़ा पछाड़ प्रजाति का है और उसकी लंबाई करीब 8 फीट है. सांप को सुरक्षित पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी की गई. देखें VIDEO:- 

बताया गया कि बारिश के मौसम में अक्सर सांप और दूसरे जीव-जंतु सुरक्षित जगह की तलाश में अपने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं. ऐसे में घरों के आसपास या कभी-कभी घर के अंदर भी सांप पहुंच जाते हैं. माना जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए यह सांप भी किसी रास्ते से घर की किचन में पहुंचा होगा और गैस टंकी के पीछे छिप गया.

सांप के सुरक्षित रेस्क्यू होने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली. हालांकि, किचन जैसी जगह पर करीब 8 फीट लंबे सांप के मिलने से आसपास के लोग भी हैरान रह गए.

स्नेक कैचर ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में घर के आसपास साफ-सफाई रखें और ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान दें, जहां सांप छिप सकते हैं. अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें. तुरंत किसी प्रशिक्षित स्नेक कैचर या विशेषज्ञ को सूचना दें. इससे इंसानों के साथ-साथ सांप को भी सुरक्षित बचाया जा सकता है. 

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