राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा साहित्य आजतक 2026 अब समाप्ति की ओर है. इस मौके पर तीसरे दिन के एक खास सेशन 'अतीत लेखकों को क्यों लुभाता है' विषय पर बहुत सार्थक चर्चा हुई. इस दौरान चर्चित लेखिका नमिता गोखले, पूर्व राजनयिक और लेखक नवतेज सरना, और पूर्व राजनयिक एवं लेखिका लक्ष्मी पुरी ने अपनी बात रखी.

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साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नमिता गोखले ने महाभारत के उपेक्षित किरदारों, महिला सशक्तिकरण, ऐतिहासिक लेखन और हिमालय में बढ़ते पर्यावरण संकट पर बात की. उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के मौजूदा स्वरूप पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हिमालय की शक्ति मनुष्य से कहीं अधिक है. प्रकृति का जितना अपमान किया जाएगा, उतना ही उसका परिणाम मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा.

'हिडिंबा के साथ जो हुआ, वह अच्छा नहीं था'

नमिता गोखले ने महाभारत पर अपने लेखन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि हिडिंबा के साथ जो हुआ, वह अच्छा नहीं था. उन्होंने प्रेम और निष्ठा के साथ अपना जीवन जिया. देखा जाए तो वह पांडवों की सबसे बड़ी बहू थीं, लेकिन वह राक्षस जाति से आती थीं. उनके वंशजों को भी पीड़ा झेलनी पड़ी.

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उन्होंने अपनी किताब 'घटोत्कच एंड द गेम ऑफ इल्यूजन्स' का जिक्र किया. इस किताब में टाइम ट्रैवल के जरिए महाभारत की कहानी दिखाई गई है. इसमें गुरुग्राम का रहने वाला चिंतामणि नाम का एक बच्चा नैनीताल के पास सातताल में स्कूल कैंप के दौरान महाभारत के समय में पहुंच जाता है. वहां उसकी दोस्ती घटोत्कच से हो जाती है.

वर्तमान में लौटने के बाद जब वह महाभारत पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि घटोत्कच के साथ क्या हुआ था. नमिता गोखले ने बताया कि उनकी इस किताब पर नेटफ्लिक्स की एक फिल्म भी बन रही है.

'किताब लिखने के बाद भूल जाती हूं किरदारों के नाम'

नमिता गोखले ने अपने लेखन से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव भी साझा किया. उन्होंने कहा कि वह अब तक 31 किताबें लिख चुकी हैं, लेकिन किताब पूरी होने के बाद अक्सर उसके किरदारों के नाम और कहानी भूल जाती हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद मां प्रसव की पीड़ा भूल जाती है, उसी तरह किताब पूरी करके प्रकाशन के लिए देने के बाद वह भी उसके किरदारों और कथानक को भूल जाती हैं. कई बार इंटरव्यू के दौरान यह उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि तब तक वह अपनी अगली किताब में व्यस्त हो चुकी होती हैं.

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समय बदलता है, इंसान का स्वभाव नहीं

ऐतिहासिक कथाओं के लेखन पर नमिता गोखले ने कहा कि वह शोध करती हैं, लेकिन जब भी अतीत में झांकती हैं तो उन्हें वहां भी वर्तमान जैसी ही वास्तविकताएं दिखाई देती हैं. इसकी वजह यह है कि मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं बदलता.

प्रेम, ईर्ष्या, धोखा और राजनीति जैसी चीजें हर दौर में मौजूद रही हैं. केवल उनका स्वरूप और परिस्थितियां बदलती हैं. अगर किसी पुरानी कहानी को दिल से लिखा जाए तो उसका कथानक आज के आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हो सकता है.

'महिलाओं की मानसिक शक्ति बहुत तीव्र होती है'

महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर बात करते हुए नमिता गोखले ने कहा कि एक समय भारत में मातृका और देवी पूजा की परंपरा बहुत मजबूत थी. शाक्त परंपरा में देवी की शक्ति को कई बार देवताओं से भी अधिक माना गया. उन्होंने कहा कि समय के साथ समाज में महिलाओं की स्थिति बदलती रही है. महिलाओं की मानसिक शक्ति बहुत तीव्र होती है. परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उन्हें जीवन के कई पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है.

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हिमालय में छुट्टियां मनाने वालों पर जताई नाराजगी

नमिता गोखले ने कहा कि वर्तमान में हिमालय के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का पर्यटन बढ़ रहा है, वह चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण का सम्मान नहीं करते. ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई जा रही हैं, जहां नहीं बननी चाहिए. लोग कूड़ा-कचरा फेंक रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'जिस तरह से लोग पहाड़ों में छुट्टियां मनाते हैं, उस तरह तो अपने कमरे में एयर कंडीशनर चलाकर भी छुट्टी मना सकते हैं.' अपनी नई किताब 'द लिविंग हिमालय' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति और हिमालय मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हैं. अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के जरिए हिमालय खुद हमें सबक सिखा देगा.

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