शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना और परीक्षाएं पास करना नहीं होता है. अपने समाज, भाषा, संस्कृति और लोगों के जीवन को समझना भी सीखने का अहम हिस्सा है. लोकगीतों में जहां हमारी पुरानी पीढ़ियों के अनुभव और भावनाएं छिपी हैं, वहीं पत्रकारिता के जरिए जेल के भीतर की जिंदगी को समझने का मौका मिलता है. साहित्य आजतक 2026 के ‘दिल से, दिल तक पहुंचे: शब्दों का सफर’ सत्र में लेखिकाओं ने ऐसे ही विषयों पर चर्चा की. डॉ. मनोरमा मिश्रा ने लोकगीतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत बताई, वहीं डॉ. वर्तिका नंदा ने जेलों में अपने रिपोर्टिंग अनुभव शेयर किया. सत्र में वंदना वाजपेयी और जोया अहमद हुसैन भी शामिल रहीं.

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लोकगीतों के जरिए नई पीढ़ी को समझाएं संस्कृति और इतिहास

डॉ. मनोरमा मिश्रा ने कहा कि लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारे पूर्वजों की सांसें और उनके जीवन के अनुभव बसे हुए हैं. इनमें काम करती दादी-नानी और मांओं का श्रम, उनके संवाद और जीवन के सुख-दुख दर्ज हैं. किसान खेत में काम करते हुए गीत गाता है, तो उसमें उसके परिश्रम और भावनाओं की झलक भी होती है.

उन्होंने कहा कि लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ते रहे हैं. कुछ गीतों का दस्तावेजीकरण भी हुआ है, लेकिन केवल उन्हें लिखकर रख देना पर्याप्त नहीं है. उनकी संवेदनाओं को समझना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है.

डॉ. मिश्रा ने चिंता जताई कि आज कई नए गीत फिल्मी धुनों पर लिखे जा रहे हैं. इससे पारंपरिक लोकगीतों की असली लय और उनमें छिपी संवेदनाएं पीछे छूटती जा रही हैं. उन्होंने अपने बचपन का एक उदाहरण देते हुए बताया कि पड़ोस में एक शादी के दौरान उनकी मां ने विदाई गीत गाया था.

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उस गीत को सुनकर आसपास की महिलाएं भी भावुक हो गई थीं. उनके मुताबिक, उस गीत में सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, बल्कि पूरा समाज उस भावना से जुड़ गया था. आज शादियों में फिल्मी गानों के बीच ऐसी संवेदनाएं कम दिखाई देती हैं.

पत्रकारिता की पढ़ाई में जमीनी अनुभव क्यों जरूरी?

सत्र में डॉ. वर्तिका नंदा ने बताया कि उन्होंने पहली बार 1993 में पत्रकार के तौर पर तिहाड़ जेल में रिपोर्टिंग की थी. इसके बाद कई वर्षों तक वह जेलों के भीतर की जिंदगी को करीब से समझने और उस पर लिखने के लिए वहां जाती रहीं. उनकी किताब ‘तिनका तिनका तिहाड़’ साल 2013 में प्रकाशित हुई थी.

इसमें जेल के कई बंदी और बंदिनियां भी शामिल हुए. उन्होंने बताया कि किताब के दस साल पूरे होने पर 2023 में इसे तिहाड़ जेल में दोबारा जारी किया गया. उस मौके पर एक ऐसी बंदी भी मौजूद थी, जो 13 साल पहले से उनके इस काम से जुड़ी हुई थी. उसने बताया कि जेल में कलम और रंगों ने उसकी जिंदगी को किस तरह बदला.

डॉ. नंदा ने कहा कि जेल को लेकर लोगों के मन में डर और कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन इसकी दुनिया को समझना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार बाहर रहने वाले लोग अपनी ही किसी सोच, लालच या गलतफहमी के दायरे में कैद होते हैं, जबकि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता. उनके मुताबिक, ‘तिनका तिनका’ के जरिए जेल की दुनिया और वहां रहने वाले लोगों के अनुभवों को सामने लाने की कोशिश की गई है.

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उन्होंने तिहाड़ के अलावा डासना और मध्य प्रदेश की जेलों पर भी काम किया. डासना जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों और मध्य प्रदेश की जेलों के अनुभवों को भी अपने काम में जगह दी.

लेखन की शुरुआत मन के भीतर उठने वाले भावों से होती है

सत्र की शुरुआत में वंदना वाजपेयी ने रचनात्मक लेखन की प्रक्रिया पर बात की. उन्होंने कहा कि साहित्यकार के मन में शब्द तो रहते हैं, लेकिन जब कोई भावना या पीड़ा उसे भीतर तक प्रभावित करती है, तभी कहानी या कविता जैसी रचना जन्म लेती है. उन्होंने कहा कि खुशी, दुख, आशा और निराशा जैसे भाव जब मन को लगातार कुरेदते हैं, तो लेखक उन्हें शब्दों में ढालना और पन्नों पर सहेजना चाहता है. इसी तरह रचनात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

साहित्य के मंच पर बचपन की सहेलियों की मुलाकात

इस सत्र में एक दिलचस्प पल तब आया, जब संजय शर्मा ने बताया कि डॉ. मनोरमा मिश्रा और पत्रकार-लेखिका जोया अहमद हुसैन बचपन में इलाहाबाद के एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ती थीं. मंच के पीछे बातचीत के दौरान दोनों को पता चला कि वे पुरानी सहेलियां हैं. वर्षों बाद साहित्य के मंच पर हुई इस मुलाकात ने सत्र को भावुक बना दिया.

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जोया अहमद हुसैन ने बताया कि वह पत्रकार के तौर पर आज तक से जुड़ी रही हैं और अब लेखिका के रूप में अपनी नई शुरुआत कर रही हैं. उनकी किताब ‘बाहरी जिंदगी’ में सात कहानियां हैं. उन्होंने संजय शर्मा के साथ पत्रकारिता के दिनों की पुरानी यादें भी साझा कीं.

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