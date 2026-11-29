1999 के कारगिल युद्ध में मोर्चे पर जाने से पहले नेम चंद जुरेल ने अपनी पत्नी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने अपनी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट का पूरा ब्योरा दिया था. साथ ही यह भी समझाया था कि अगर वह युद्ध से वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नी उन पैसों को कैसे हासिल कर सकती हैं. भारतीय सेना की 8वीं जाट रेजिमेंट का हिस्सा रहे नेम चंद ने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने पत्नी से पैसों का समझदारी से इस्तेमाल करने को कहा था.

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उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'जब युद्ध शुरू हुआ तो मैंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा. उसमें अपनी सारी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बताया. यह भी समझाया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह पैसे कैसे हासिल कर सकती हैं. मैंने उनसे कहा था कि पैसों का सदुपयोग करना.'

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नेम चंद ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था. साल 2008 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद उस लड़ाई की यादें उनके साथ हैं. उन्होंने बताया कि युद्ध खत्म होने के बाद 8वीं जाट रेजिमेंट पहाड़ियों से नीचे आने वाली पहली रेजिमेंट थी. 26 जुलाई को विजय दिवस घोषित किया गया और अगले दिन उनकी रेजिमेंट मैदानी इलाके में पहुंची. नेम चंद के मुताबिक, जीत के बाद पहाड़ों से नीचे उतरने का अनुभव बेहद खास था.

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जुरेल के हर सैल्यूट में दिखता है पिता का संघर्ष

कारगिल युद्ध के समय ध्रुव जुरेल का जन्म नहीं हुआ था. अब वही नेम चंद अपने बेटे ध्रुव को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए देखते हैं. ध्रुव जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो पिता की ओर देखकर सैल्यूट करते हैं. इस तरह वह अपने पिता के सैन्य जीवन और उनके योगदान के प्रति सम्मान जताते हैं.

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नेम चंद ने बताया कि ध्रुव जुरेल शुरुआती दिनों में पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन क्रिकेट उनकी प्राथमिकता बन गया. इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ा और वह किसी तरह दसवीं की परीक्षा पास कर सके. हालांकि, क्रिकेट के मामले में पिता ने कभी समझौता नहीं किया. बैट हो, जूते हों या दूसरे उपकरण, उन्होंने बेटे को जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराई.

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ध्रुव जुरेल के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के समय नेम चंद वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने गए थे. बेटे ने उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया. उन्होंने बताया कि उनका परिवार ठाकुर जी का भक्त है.

अब नेम चंद अपनी पत्नी के साथ पहली बार विदेश यात्रा पर गए हैं, ताकि बेटे को खेलते हुए देख सकें. उन्होंने बताया कि ध्रुव जुरेल ने ही उन्हें वहां आने के लिए कहा था. सीरीज के बाद कहीं घूमने जाने का फैसला भी ध्रुव ही करेगा. नेम चंद ने बेटे के स्वभाव पर कहा, 'वह कम बोलता है और हम भी उससे कम पूछते हैं.'

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