Road to Heaven Gujarat: भारत में कई ऐसी सड़कें हैं, जहां सफर करना किसी यादगार अनुभव से कम नहीं है. इन्हीं में से एक है गुजरात के कच्छ में स्थित 'रोड टू हेवन'. करीब 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क सफेद नमक के रण के बीच से गुजरती है. यहां दूर-दूर तक फैला सफेद मैदान और खुला आसमान बेहद खूबसूरत नजारा पेश करते हैं. कई बार ऐसा लगता है, जैसे सड़क पानी के बीच से होकर गुजर रही हो. यह रास्ता धोलावीरा तक जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. अगर आप किसी अनोखी जगह पर ड्राइव करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो कच्छ की यह सड़क आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकती है.

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क्यों खास है रोड टू हेवन?

रोड टू हेवन सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि अपने आप में एक खूबसूरत टूरिस्ट एक्सपीरियंस है. इसके आसपास फैले नमक के मैदान और झीलें इसे बाकी सड़कों से अलग बनाते हैं. साल के कुछ समय में यहां का नजारा ऐसा दिखाई देता है, जैसे सड़क पानी के ऊपर बनी हो. यही वजह है कि यह जगह फोटोग्राफी और खूबसूरत नजारों के शौकीन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है.

यह सड़क खावड़ा गांव को धोलावीरा से जोड़ती है. खावड़ा अपने पारंपरिक हस्तशिल्प और सफेद रण के पास होने के लिए जाना जाता है. वहीं, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल है. साल 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी इस रास्ते को खास पहचान मिली थी. इसके बाद यह देशभर के पर्यटकों के बीच चर्चा में आ गया.

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कैसे पहुंचें रोड टू हेवन?

सड़क मार्ग से: गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरों से कच्छ पहुंचा जा सकता है. राजकोट से इसकी दूरी करीब 229 किलोमीटर, अहमदाबाद से 323 किलोमीटर और गांधीनगर से लगभग 330 किलोमीटर बताई जाती है. इसके बाद सड़क मार्ग से खावड़ा और धोलावीरा की ओर जा सकते हैं.

ट्रेन से: कच्छ पहुंचने के लिए भुज रेलवे स्टेशन एक प्रमुख विकल्प है. स्टेशन से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होगी. धोलावीरा और रोड टू हेवन तक पहुंचने के लिए पहले से टैक्सी या गाड़ी की व्यवस्था करना बेहतर रहेगा.

हवाई मार्ग से: भुज एयरपोर्ट यहां पहुंचने के लिए नजदीकी हवाई विकल्पों में से एक है. एयरपोर्ट से आगे का सफर सड़क मार्ग से पूरा किया जा सकता है.

घूमने का सबसे अच्छा समय

रोड टू हेवन घूमने के लिए नवंबर से फरवरी के बीच का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आसमान भी साफ रहता है. मार्च से जून के बीच यहां काफी गर्मी पड़ती है, जबकि मानसून के दौरान बारिश की वजह से यात्रा का अनुभव प्रभावित हो सकता है.

यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. इस दौरान आसमान के बदलते रंग और सफेद नमक का मैदान मिलकर शानदार दृश्य बनाते हैं. इसलिए अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सुबह जल्दी या शाम के समय पहुंचने की कोशिश करें.

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