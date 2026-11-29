साहित्य आजतक 2026 के मंच पर इतिहास, प्रेम और ऐतिहासिक किरदारों की अनकही कहानियों पर दिलचस्प चर्चा हुई. 'इतिहास से झरोखे: कथा, किरदार और काल' सत्र में कवि एवं लेखक राजीव कुमार, लेखक तरुण भटनागर और लेखक युगल जोशी ने शिरकत की. इस दौरान इतिहास को साहित्य और कल्पना के नजरिये से देखने के साथ-साथ कालिदास, मलिक काफूर और रजिया सुल्तान जैसे ऐतिहासिक किरदारों के जीवन में प्रेम की भूमिका पर बातचीत हुई. वक्ताओं ने बताया कि इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं के पीछे मानवीय भावनाओं, प्रेम और सत्ता की भी अपनी कहानी होती है.



आज की पीढ़ी जहां व्हाट्सएप मैसेज और इमोजी के जरिए अपने प्यार का इजहार करती है, वहीं पुराने दौर में प्रेम किस तरह व्यक्त किया जाता था? इस संदर्भ में कालिदास के साहित्य और उनकी रचनाओं का जिक्र हुआ. युगल जोशी ने बताया कि प्रेम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भावना है. इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने कालिदास की रचनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके साहित्य में प्रेम के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं. 'ऋतुसंहार' में छह ऋतुओं के माध्यम से प्रेम की अलग-अलग अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है, वहीं 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' में शकुंतला और दुष्यंत के विरह तथा 'मेघदूत' में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम और मिलन की अभिलाषा को दर्शाया गया है.

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उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को कालिदास को जरूर पढ़ना चाहिए. कालिदास के 'मेघदूत' की तुलना आज के क्लाउड और मैसेंजर से करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में भी संदेश पहुंचाने की एक अद्भुत कल्पना की गई थी. मेघ केवल संदेश लेकर नहीं जाता, बल्कि पूरे देश के भूगोल, इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का परिचय कराता हुआ प्रेमिका तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि प्रेम को उसकी पूर्णता में समझना है तो कालिदास को पढ़ना चाहिए. उनकी रचनाओं को सरल भाषा में समझने के लिए 'कहो कालिदास' जैसी किताब भी पढ़ी जा सकती है.

रजिया सुल्तान और याकूत की प्रेम कहानी कितनी सच?

सत्र में रजिया सुल्तान के जीवन और उनके प्रेम प्रसंगों पर भी चर्चा हुई. खासतौर पर फिल्मों में दिखाई गई रजिया और याकूत की प्रेम कहानी की ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर सवाल उठाया गया. तरुण भटनागर ने बताया कि रजिया सुल्तान और याकूत के बीच प्रेम संबंध होने का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता. इतिहास में इस रिश्ते को लेकर कई सवाल हैं. उन्होंने बताया कि रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था और अल्तुनिया का उल्लेख मध्यकालीन इतिहासकार मिनहाज-उस-सिराज की पुस्तक 'तबकात-ए-नासिरी' में भी मिलता है.

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उन्होंने बताया कि अल्तुनिया उस दौर में इल्तुतमिश का खास गुलाम था और उसे सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख बताया जाता है. वह अपनी खूबसूरती और व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता था. जब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो इसका विरोध हुआ. ऐसे समय में अल्तुनिया ने रजिया का साथ दिया. बाद में दोनों के बीच मतभेद भी हुए और उनका विवाह हुआ. लेखक ने कहा कि रजिया और अल्तुनिया के रिश्ते में प्रेम के साथ-साथ राजनीति की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उस समय सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए राजनीतिक समीकरण बेहद अहम थे. ऐसे में उनके रिश्ते में प्रेम और सियासत दोनों के रंग दिखाई देते हैं.

जहांआरा बेगम की जिंदगी में भी थे प्रेम के कई प्रसंग, राजीव कुमार ने बताए अनसुने किस्से

चर्चा के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम के जीवन और उनके प्रेम प्रसंगों पर भी बात हुई. लेखक राजीव कुमार ने बताया कि जहांआरा अपने दौर की सबसे प्रभावशाली और अमीर महिलाओं में से एक थीं. उन्हें 'बादशाह बेगम' का दर्जा हासिल था. वह शाही हरम की प्रमुख थीं और महल के प्रशासन से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां संभालती थीं. शाहजहां ने अपनी किसी पत्नी के बजाय अपनी बेटी को यह उपाधि दी थी, जो उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को दर्शाता है.

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राजीव कुमार ने बताया कि मुगल काल में शाही परिवार की राजकुमारियों की शादी पर प्रतिबंध था. इस वजह से जहांआरा की जिंदगी में प्रेम के प्रसंग होने के बावजूद वे रिश्ते विवाह तक नहीं पहुंच सके. उन्होंने विदेशी यात्री बर्नियर की किताब का हवाला देते हुए बताया कि उस दौर में जहांआरा के प्रेम संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें थीं.

राजीव कुमार के मुताबिक, जहांआरा के जीवन में तीन लोगों के साथ प्रेम या करीबी संबंधों के प्रसंग मिलते हैं. इनमें पहला नाम बुंदेला शासक छत्रसाल का बताया जाता है, जो उनके समकालीन थे. दूसरा नाम नौबत खां का था, जिन्हें उस दौर का प्रभावशाली सैन्य अधिकारी बताया जाता है. तीसरा नाम जोधपुर के राजघराने के उत्तराधिकारी राम सिंह का था.

उन्होंने बताया कि राम सिंह ने जहांआरा के कहने पर धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई. वहीं, नौबत खां के बारे में कहा जाता है कि उनकी भी मौत हो गई और इसके पीछे शाहजहां का हाथ होने की चर्चाएं थीं. छत्रसाल भी एक बार जहांआरा को छोड़कर गए तो फिर वापस नहीं लौटे.

राजीव कुमार ने कहा कि इस तरह जहांआरा के जीवन में प्रेम के ये तीनों प्रसंग अलग-अलग वजहों से अधूरे रह गए. उनके मुताबिक, जहांआरा की कहानी में प्रेम, राजनीति, सत्ता और पारिवारिक परिस्थितियों के कई पहलू एक साथ दिखाई देते हैं.

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