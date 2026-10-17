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Tips to Get Glowing Skin: महंगे पार्लर को कहें बाय-बाय! चावल के आटे में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें, चांदी की तरह चमकेगा चेहरा

Tips to Get Glowing Skin: अगर आप भी अपनी स्किन पर चमक और निखार लाना चाहते हैं तो इसके लिए पार्लर जाकर महंगे फेशियल कराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको घर पर ही स्किन को सुंदर बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसकी चीजें आपके किचन में ही मौजूद हैं.

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अब गुलाबी और निखरा रहेगा चेहरा (Photo: ITG)
अब गुलाबी और निखरा रहेगा चेहरा (Photo: ITG)

Tips to Get Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बिना किसी दाग-धब्बे के शीशे और चांदी की तरह चमकता रहे. इसके लिए लोग अक्सर पार्लर जाकर महंगे-महंगे फेशियल, स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरियाई महिलाओं की तरह ग्लास स्किन पाने का राज आपकी रसोई में ही छुपा है.

जी हां, सिर्फ चावल का आटा, कच्चा दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो यह नेचुरल एक्सफोलिएटर और ब्राइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है. यह जिद्दी टैनिंग, झाइयों और डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे को अंदर से निखारता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने की सबसे आसान विधि!

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2 बड़े चम्मच बारीक पिसा हुआ चावल का आटा

2-3 बड़े चम्मच कच्चा दूध (रॉ मिल्क)

1 छोटा चम्मच शुद्ध शहद

1/2 छोटा चम्मच गुलाब जल (ऑप्शनल)

बनाने और लगाने का सही तरीका

एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा लें. इसमें कच्चा दूध और शहद मिलाएं. सभी चीजों को अच्छे से फेंटकर एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें.

फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को सादे पानी या गुलाब जल से पोंछकर साफ कर लें ताकि धूल-मिट्टी हट जाए.

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तैयार फेस पैक को ब्रश या उंगलियों की मदद से अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं.

इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि चावल के आटे और दूध के पोषक तत्व त्वचा में समा जाएं.

जब पैक हल्का सूख जाए, तो हाथों में थोड़ा सा पानी या गुलाब जल लेकर चेहरे की 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन (गोलाई में) में हल्की मसाज करें. इससे डेड स्किन और ब्लैकहेड्स आसानी से निकल जाएंगे.

अब चेहरे को ताजे पानी से धो लें और थपथपाकर सुखा लें. पहली ही बार में आपको अपना चेहरा चांदी की तरह दमकता हुआ और सॉफ्ट महसूस होगा. 

---- समाप्त ----
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