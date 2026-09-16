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Tips to Buy Fresh Vegetable: बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश सब्जियां, नहीं होंगे पैसे बर्बाद!

बाजार से सब्जी खरीदते समय सिर्फ रंग और आकार देखकर फैसला न करें. न्यूट्रिशनिस्ट ने बैंगन, ग्वार फली, टिंडा और शकरकंद खरीदने के आसान तरीके बताए हैं. जानिए कौन-सी ग्वार फली नरम होती है, बैंगन कैसे चुनें और शकरकंद खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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सब्जियां रंग देखकर नहीं खरीदनी चाहिए. (PHOTO:ITG)
सब्जियां रंग देखकर नहीं खरीदनी चाहिए. (PHOTO:ITG)

Tips to Buy Fresh Vegetable: सब्जी खरीदते समय हमेशा अक्सर लोग सिर्फ उसका कलर और शेप देखकर उसे टोकरी में रख लेते हैं. लेकिन हर सब्जी को आप सिर्फ उसका रंग और आकार देखकर यह पता नहीं कर सकते हैं कि सब्जी फ्रेश है या नहीं. सब्जियों की फ्रेशनेस और कोमलता पहचानने के कुछ आसान तरीके होते हैं. सही सब्जी चुनने से न सिर्फ खाना टेस्टी बनता है, बल्कि पकाने में भी आसानी होती है.

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कुछ ऐसी ही आसान टिप्स बताई हैं, जिनकी मदद से आप बाजार से सब्जियां खरीदते समय बेहतर चुन सकते हैं. आइए जानते हैं कि सब्जियां खरीदते समय कौन-सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

बैंगन खरीदते समय देखें ये चीजें

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बैंगन खरीदते समय सिर्फ उसका बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता. इसके डंठल पर ध्यान दें. ताजा बैंगन का डंठल हरा और फ्रेश दिखाई देता है, जबकि उसकी स्किन टाइट और चमकदार होती है. बैंगन हाथ में लेने पर सख्त महसूस होना चाहिए. अगर दबाने पर यह बहुत स्पंजी लगे या दबाने के बाद निशान बना रहे, तो ऐसे बैंगन लेने से बचें. बैंगन सीधा है या टेढ़ा, सिर्फ इससे उसकी क्वालिटी तय नहीं होती.

ग्वार फली छोटी और पतली चुनें

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ग्वार फली खरीदते समय छोटी, पतली और कोमल फलियां चुनना बेहतर माना जाता है. ऐसी फलियों में बीज के उभार कम दिखाई देते हैं और ये पकने के बाद ज्यादा नरम रह सकती हैं. बहुत मोटी और सख्त ग्वार फलियों से बचें, खासकर अगर उनमें बड़े बीज साफ दिखाई दे रहे हों. ऐसी फलियां पकाने के बाद रेशेदार और चबाने में मुश्किल होती है.

टिंडा खरीदने का सही तरीका

टिंडा खरीदते समय छोटे से मिडियम शेप के फल खरीदने चाहिए, जो देखने में ताजे और सॉफ्ट लगें. कम उम्र के टिंडे पर बारीक रोएं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन रोओं को देखकर उसकी स्वीटनेस या क्वालिटी तय नहीं करनी चाहिए. बहुत बड़े, सख्त, पीले पड़ चुके या सिकुड़े हुए टिंडे खरीदने से बचें.

शकरकंद खरीदते समय रंग के चक्कर में न पड़ें

शकरकंद को खरीदते समय अक्सर लोग उसका गाढ़ा रंग देखकर उसे फ्रेश समझकर खरीद लेते हैं. जबकि शकरकंद लेते समय उसका रंग देखने के बजाय उसकी मजबूती और छिलके पर ध्यान दें. ऐसा शकरकंद सही होता है जो हाथ में सख्त हो और जिसका छिलका चिकना और बिना ज्यादा नुकसान के हो.

सिर्फ ज्यादा लाल छिलका देखकर यह न मानें कि शकरकंद बेहतर है, क्योंकि इसका रंग अलग-अलग किस्मों के हिसाब से बदल सकता है. सॉफ्ट हिस्से, गहरे कट, फफूंदी या ज्यादा सिकुड़ा हुआ शकरकंद खरीदने से बचें.

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सब्जी खरीदते समय छोटी बातों पर दें ध्यान

अगली बार सब्जी खरीदने जाएं तो सिर्फ उसका आकार और रंग देखकर फैसला न करें. सब्जी की बनावट, मजबूती, छिलके और ताजगी को भी देखें. 

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