Adidas के गुरुग्राम टेक हब में बड़ी छंटनी, 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला!

ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड अडिडास (Adidas) ने गुरुग्राम स्थित अपने 'इंडिया टेक हब' से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की है. हालांकि कंपनी ने इस फैसले से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से टेक हब के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर जैसे प्रमुख पद शामिल हैं.

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कंपनी ने कहा है कि भारत में अपने टेक हब में पदों की संख्या कम करना एक मुश्किल फैसला था. यह कदम बदलती कारोबारी जरूरतों के मुताबिक कंपनी के काम करने के ढांचे में बदलाव का हिस्सा है. कंपनी का कहना है कि इसका मकसद संगठन को सरल बनाना और जरूरी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एडिडास के इंडिया टेक हब में लगभग 700 कर्मचारियों में से अनुमानित 350 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी हुई है. यह हब के कुल कर्मचारियों का लगभग 45 से 50 प्रतिशत है, हालांकि एडिडास ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है.

सॉफ्टवेयर और डेटा से जुड़े कर्मचारी भी प्रभावित

रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी की जद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और डेटा इंजीनियर समेत तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई कर्मचारी आए हैं. कर्मचारियों को 15 सितंबर को हुई बैठक में इस फैसले की जानकारी दी गई.

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बताया गया है कि प्रभावित कर्मचारियों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है. कुछ कर्मचारियों को उसी दिन नौकरी खत्म होने का पत्र दे दिया गया, जबकि दूसरे समूह को दिसंबर तक कंपनी में काम करने का मौका दिया गया है. इस दौरान उन्हें दूसरे तकनीकी केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने काम का हस्तांतरण करना होगा.

इन कर्मचारियों को कंपनी के भीतर दूसरी जिम्मेदारी तलाशने का मौका भी दिया जाएगा. अगर दिसंबर तक उन्हें कोई दूसरी भूमिका नहीं मिलती है तो 15 दिसंबर उनका आखिरी कार्यदिवस होगा. हालांकि, नौकरी खत्म होने के बाद मिलने वाली राशि, नोटिस अवधि का भुगतान और दूसरी जगह काम दिलाने से जुड़ी सहायता की जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

कंपनी ने क्या कहा?

Adidas ने कहा कि वह इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों को बदलाव के दौर में जरूरी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के योगदान के लिए उनका आभार भी जताया है.

कंपनी के मुताबिक, मौजूदा बदलाव का उद्देश्य संगठन के काम करने के तरीके को सरल बनाना, जरूरी क्षमताओं को मजबूत करना और कारोबारी तथा तकनीकी क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बीच कंपनी को लंबे समय के लिए तैयार करना है.

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बता दें कि गुरुग्राम में Adidas का कार्यालय कंपनी के भारत स्थित कारोबार के साथ उसके वैश्विक टेक हब्स में से एक के तौर पर काम करता है. कंपनी ने हाल के वर्षों में भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. वर्ष 2024 में Adidas ने चेन्नई में वैश्विक कारोबारी सेवाओं का केंद्र भी शुरू किया था.

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