scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आयुष मलिक धर्मांतरण केस में हाईकोर्ट के सामने बड़ा बयान, चांदनी कुरैशी से निकाह को बताया अपनी मर्जी

शामली के आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी हिरासत को अवैध मानते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट में पेश आयुष ने कहा कि उसने बिना दबाव अपनी इच्छा से धर्मांतरण किया और चांदनी कुरैशी से निकाह किया. बयान के बाद अदालत ने उसे अपनी मर्जी से रहने और पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दे दी.

Advertisement
X
चांदनी से निकाह पर भी आयुष ने बताई अपनी मर्जी. (Photo: ITG)
चांदनी से निकाह पर भी आयुष ने बताई अपनी मर्जी. (Photo: ITG)

शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आयुष मलिक की हिरासत को अवैध माना और उसे मुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयुष को अदालत के सामने पेश किया गया. जस्टिस संदीप जैन की सिंगल बेंच के सामने हुई सुनवाई में आयुष मलिक ने अपने बयान में अपनी स्थिति साफ की. आयुष ने अदालत को बताया कि उसने बिना किसी दबाव, भय या जबरदस्ती के अपनी इच्छा से धर्मांतरण किया है. उसने यह भी कहा कि चांदनी कुरैशी से उसका निकाह भी उसकी अपनी मर्जी से हुआ है.

आयुष के बयान के बाद अदालत ने उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी. कोर्ट ने उसे अपनी मर्जी से कहीं भी रहने और अपनी पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता भी दी. आयुष मलिक से जुड़ा यह मामला उसके पिता देवराज मलिक की शिकायत के बाद सामने आया था. छह जून को देवराज मलिक ने शामली शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने आयुष को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराया.

शिकायत में धर्मांतरण के पीछे संपत्ति हड़पने का उद्देश्य होने का भी आरोप लगाया गया था. पुलिस ने देवराज मलिक की शिकायत के आधार पर चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी, तीन मौलवियों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन यानी सात जून को पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद 24 जुलाई को शामली के कैराना स्थित जिला न्यायालय से दोनों को जमानत मिल गई थी. मामले में इसके बाद एक नया मोड़ आया. आयुष मलिक के दोस्त सुल्तान कारी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Woman delivers baby on street
फैक्ट चेक: सड़क पर बच्चे को जन्म देती महिला की ये तस्वीर नेपाल की है, यूपी की नहीं
ankit baliyan murder
अंकित हत्याकांड में गैंगस्टर को सता रहा एनकाउंटर का डर
Gangster Rakesh Pampu is mastermind Ankit Baliyan murder (Photo: ITG)
'हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां बांधो...' क्यों यूपी पुलिस से डरा गैंगस्टर राकेश पंपू?
Haryanvi singer YouTuber Ankit Baliyan
अंकित बालियान: शूटरों ने हत्या से पहले फोटो खिंचाई, सिम खरीदा, फिर...
Shamli Ankit Baliyan Murder case
शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटरों पर बढ़ा ईनाम
Advertisement

हिरासत के आरोपों के बीच कोर्ट में पेश हुआ आयुष

याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयुष को उसके पिता देवराज मलिक ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि जिला प्रशासन की मदद से आयुष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित की जा रही है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नौ सितंबर के आदेश में आयुष मलिक और उसके पिता देवराज मलिक को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया था. इसी आदेश के अनुपालन में आयुष को हाईकोर्ट में पेश किया गया.

अदालत के सामने आयुष मलिक ने अपने बयान में कहा कि उसने अपनी इच्छा से धर्मांतरण किया है. उसने साफ तौर पर कहा कि इस दौरान उस पर किसी तरह का दबाव, भय या जबरदस्ती नहीं थी. आयुष ने चांदनी कुरैशी से निकाह को लेकर भी अदालत के सामने अपनी बात रखी. उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से चांदनी कुरैशी से निकाह किया है. आयुष का बयान इस मामले की सुनवाई का अहम हिस्सा रहा. उसके बयान को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उसकी स्वतंत्र इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी मर्जी से रहने की अनुमति दे दी.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयुष अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकता है. इस तरह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान आयुष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अदालत के सामने उसकी अपनी बात दर्ज हुई. इस पूरे मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मुख्य मुद्दा आयुष की कथित हिरासत था. याचिका में दावा किया गया था कि आयुष को उसके पिता ने अवैध रूप से अपने पास रखा है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है.

Advertisement

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आयुष को अदालत के सामने पेश कराने का आदेश दिया. इसके बाद आयुष की अदालत में मौजूदगी हुई और उसने खुद अपने धर्मांतरण और निकाह को लेकर अपना पक्ष रखा. अदालत के सामने दिए गए बयान के बाद हाईकोर्ट ने आयुष को अपनी इच्छा के मुताबिक रहने और धर्म चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की. अदालत ने उसे अपनी मर्जी से जीवन जीने की अनुमति दी.

चांदनी समेत आठ लोगों पर दर्ज हुई थी FIR

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप जैन की सिंगल बेंच में हुई. शामली से शुरू हुआ यह मामला पिता की एफआईआर, पुलिस कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और जमानत के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट में आयुष की पेशी और उसके बयान के बाद उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अदालत का आदेश सामने आया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहां देख सकेंगे शो |
    आयुष मलिक धर्मांतरण केस में हाईकोर्ट के सामने बड़ा बयान, चांदनी कुरैशी से निकाह को बताया अपनी मर्जी |
    काशी से वडनगर... PM मोदी के जन्मदिन पर 40 हजार KM की ‘सेवा संकल्प’ यात्रा निकालेगी बीजेपी |
    कुएं में मिला था बुजुर्ग का शव, खून लगे कपड़ों से खुला राज़ |
    IND vs WI: अय्यर-पंत दोनों बने कप्तान! टी20 सीरीज में इन धुरंधरों को मिला मौका, ऋषभ की टीम में भी मैच विनर की फौज! |
    UCC पर छिड़ा धर्मयुद्ध, कौन समर्थक- कौन विरुद्ध? देखें विशेष |
    शादी के 3 साल बाद एक्टर ने खरीदा घर, पत्नी संग किया गृह प्रवेश, रीति-रिवाज से की पूजा |
    ₹1 लाख पार... फिर क्या होगा, चाय-समोसे, रेहड़ी पटरी वालों पर पड़ेगा असर? |
    Pyaz ki Kachori: रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, नाश्ते में बनाएं टेस्टी प्याज की कचौड़ी, आटे में ये चीज मिलाने पर बनेंगी खस्ता और फूली-फूली |
    Gold-Silver Rate: सस्ता हुआ या महंगा... आज क्या है 20, 22, 24 कैरेट सोने का रेट? चांदी में बड़ा चेंज
    Advertisement