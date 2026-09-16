'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहां देख सकेंगे शो

कॉमेडी के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने पॉपुलर टॉक शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों को हंसाने लौट रहे हैं. इस नए सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए कपिल ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार प्रोमोशनल वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी है.

और पढ़ें

यह शो 26 सितंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुरू होने जा रहा है, जिसके नए एपिसोड्स हर शनिवार रात 8 बजे स्ट्रीम किए जाएंगे.

'कॉमेडी के त्योहार' के रूप में वापसी

इस बार शो की टीम इस नए सीजन को किसी सामान्य शो की तरह नहीं, बल्कि 'कॉमेडी के त्योहार' के तौर पर प्रमोट कर रही है. शेयर किए गए प्रोमोशनल क्लिप में पूरी स्टार कास्ट एक अलग ही म्यूजिकल अंदाज में शो की वापसी का जश्न मनाती दिख रही है.

इस क्लिप में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू सुर से सुर मिलाते हुए फैंस को इस नए सफर की झलक दिखा रहे हैं.

नेटफ्लिक्स ने शेयर की खास पोस्ट

शो के स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक मजेदार पोस्ट शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. नेटफ्लिक्स ने लिखा, 'ढोल, नगाड़े सब बजेंगे, क्योंकि हंसी का त्योहार अब नेटफ्लिक्स पर सजेगा! 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो', सीज़न 5, 26 सितंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.'

Advertisement

'अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ' - कपिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीजन की शुरुआत को लेकर कपिल शर्मा भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम की ऊर्जा और इस नए सफर पर बात करते हुए कहा, 'हर सीजन में हमें लगता है कि हमने बहुत मस्ती कर ली है, और फिर हमें एहसास होता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है! और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही चीज़ हमें आगे बढ़ाती है.'

मार्च में खत्म हुआ था चौथा सीजन

आपको बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन इसी साल 14 मार्च को खत्म हुआ था. फिनाले के महज कुछ ही महीनों के भीतर कपिल ने फैंस को नए सीजन का यह सरप्राइज दे दिया है. पिछले सीजन्स की तरह इस नए सीजन में भी नामचीन हस्तियों का आना-जाना लगा रहेगा, जहां उनके साथ मजेदार बातचीत, कॉमेडी स्केच और हंसी-मजाक का दौर चलेगा.

---- समाप्त ----