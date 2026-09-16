13 मेहमानों के बीच रानी मुखर्जी से की दूसरी शादी, फिर फेरे छोड़ किसके पीछे भागे थे आदित्य चोपड़ा?

बॉलीवुड की शादियां आमतौर पर किसी फिल्म से कम नहीं होतीं. सितारों की शादी हो तो कैमरे, मेहमान, डिजाइनर कपड़े और सोशल मीडिया पर तस्वीरों की भरमार देखने को मिलती है. लेकिन रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने अपनी शादी को ऐसा सीक्रेट रखा कि सालों बाद भी उनकी शादी की तस्वीरें लोगों ने ठीक से नहीं देखी हैं. दोनों ने 21 अप्रैल 2014 को इटली में शादी की थी और इस खास मौके पर सिर्फ बेहद करीबी लोग मौजूद थे. यशराज फिल्म्स ने भी उस वक्त शादी को बेहद छोटा और निजी समारोह बताया था.

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अब इस सीक्रेट वेडिंग से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

दरअसल, मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने रानी के सीक्रेट इटली वेडिंग लुक से जुड़ा मजेदार किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि शादी में करीब 15 लोगों के आने की बात थी, लेकिन सिर्फ 13 लोगों को ही आने की इजाजत थी. इसके बाद उन्होंने जो बात बताई, उसने रानी को भी हंसा दिया.

सब्यसाची ने कहा- जब रानी ने 15 लोगों के साथ गुपचुप शादी की थी, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 13 लोगों को ही आने की इजाजत थी और आदि ड्रोन के पीछे भाग रहे थे. शादी में मेहमान गिने-चुने थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा की नजर आसमान में उड़ते ड्रोन पर थी. वह इस बात को लेकर इतने सतर्क थे कि शादी की प्राइवेसी कहीं कैमरे में कैद न हो जाए, इसके लिए ड्रोन तक का पीछा कर रहे थे. यही वजह है कि रानी और आदित्य की शादी को बॉलीवुड की सबसे सीक्रेट शादियों में गिना जाता है.

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रानी बनी थीं सब्यसाची की पहली ऑफिशियल दुल्हन

इस शादी की एक और खास बात रानी का वेडिंग लुक था. सब्यसाची ने रानी के लिए खास लहंगा तैयार किया था. इतना ही नहीं, रानी ने उन्हें आउटफिट तैयार करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया था.

सब्यसाची का रानी के साथ रिश्ता भी बाकी बॉलीवुड से थोड़ा अलग है. उन्होंने कहा था- मैं बॉलीवुड के लिए कस्टम साड़ी नहीं बनाता, लेकिन रानी के लिए मैंने खास तौर पर एक साड़ी तैयार की थी. क्योंकि मैं रानी को सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं मानता, वो मेरे लिए परिवार जैसी हैं.

करण जौहर को भी था राज खोलने का डर

रानी और आदित्य की शादी में शामिल होने वाले चुनिंदा लोगों में करण जौहर का नाम भी था. दिलचस्प बात ये है कि करण का आदित्य से रिश्ता काफी पुराना है. वह 1995 में आई आदित्य की पहली निर्देशित फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में उनके असिस्टेंट रह चुके हैं. बाद में उन्होंने रानी को अपनी कई फिल्मों में डायरेक्ट भी किया.

आदित्य ने शादी से पहले करण को साफ चेतावनी दे दी थी. उन्होंने कहा था- अगर शादी की खबर लीक हुई, तो इसकी वजह सिर्फ तुम होगे. क्योंकि बाकी लोग किसी और को नहीं जानते और बाहर की दुनिया से संपर्क रखने वाले सिर्फ तुम हो. याद रखना, अगर जरा सी भी जानकारी बाहर निकली, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी.

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करण ने बाद में बताया कि वह उस वक्त बेहद तनाव में थे. उनकी फिल्म ‘2 स्टेट्स’ रिलीज होने वाली थी और उन्हें डर था कि शादी की खबर सामने आने पर लोग उन्हें फिल्म से दूर जाने के लिए जिम्मेदार मानेंगे. इतना ही नहीं, करण ने अपनी मां हिरू यश जौहर से भी शादी की बात छिपाई थी.

12 साल बाद भी नहीं आईं शादी की तस्वीरें

रानी और आदित्य की शादी को अब 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी शादी की तस्वीरें आज भी पब्लिक नहीं हुई हैं. दोनों की बेटी आदिरा का जन्म 2015 में हुआ. रानी ने पिछले साल शादी की तस्वीरें 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर जारी करने के आइडिया को वेरी गुड आइडिया जरूर कहा था, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि शायद आदित्य इसके लिए तैयार न हों. रानी ने कहा था, मेरे हसबैंड बहुत प्राइवेट पर्सन हैं. इसलिए वो शादी भी बहुत प्राइवेट चाहते थे. यही वजह है कि जिस शादी में सिर्फ 13 मेहमान थे.

रानी मुखर्जी से पहले आदित्य चोपड़ा की शादी पायल खन्ना से हुई थी. लेकिन फिर 2009 में इनका तलाक हो गया.

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