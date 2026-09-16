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यूपी में 5 PCS अफसरों के तबादले, सत्यम मिश्रा बने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए CEO

उत्तर प्रदेश में PCS अफसरों से जुड़ी नई तबादला सूची जारी हुई है. सबसे बड़ा बदलाव काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन में हुआ है, जहां सत्यम मिश्रा को नया CEO बनाया गया है.

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काशी विश्वनाथ मंदिर को मिला नया CEO. (File Image: PTI)
काशी विश्वनाथ मंदिर को मिला नया CEO. (File Image: PTI)

उत्तर प्रदेश में 5 PCS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सबसे अहम बदलाव काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ है. सत्यम मिश्रा को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO बनाया गया है. वहीं मंगलेश दुबे को ADM प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

इसके अलावा, अरविंद कुमार द्विवेदी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. सीमा पांडेय को ADM न्यायिक, फिरोजाबाद बनाया गया है. अभय कुमार पांडेय को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन तबादलों के जरिए अलग-अलग जगहों पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

सत्यम मिश्रा इससे पहले प्रयागराज में एडीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब उन्हें वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है. उनके जाने के बाद प्रयागराज में ADM नगर की जिम्मेदारी मंगलेश दुबे को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दी गई है.

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सत्यम मिश्रा अब काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े प्रशासनिक काम देखेंगे. यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब कुछ दिन पहले ही विश्वभूषण मिश्रा को इस पद से हटाकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव बनाया गया था. अब उनकी जगह सत्यम मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है. इनके पास प्रशासनिक काम का अनुभव है. वह प्रयागराज में ADM नगर के पद पर तैनात थे. इससे पहले भी वह अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.

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UP PCS Transfer

प्रयागराज में भी बदली जिम्मेदारी

सत्यम मिश्रा के वाराणसी जाने के बाद प्रयागराज में ADM नगर का काम प्रभावित न हो, इसके लिए मंगलेश दुबे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह अभी प्रयागराज में उपसंचालक चकबंदी के पद पर तैनात थे. यानी अब उन्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ ADM नगर का काम भी देखना होगा. यह व्यवस्था नई तैनाती होने तक प्रशासनिक काम को चलाने में मदद करेगी.

फिरोजाबाद से लखनऊ तक फेरबदल

इस सूची में अरविंद कुमार द्विवेदी की जिम्मेदारी भी बदली गई है. वह फिरोजाबाद में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर तैनात थे. अब उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA में संयुक्त सचिव बनाया गया है. उनकी जगह सीमा पांडेय को फिरोजाबाद में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की जिम्मेदारी दी गई है. सीमा पांडेय इससे पहले वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थीं.

इन तबादलों के जरिए अलग-अलग जगहों पर PCS अधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदली गई हैं. अभय कुमार पांडेय का नाम भी इस सूची में शामिल है.

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