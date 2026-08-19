Tile Cleaning Tips: टाइल्स साफ करते समय भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, आ जाएगी दरार; चींटियां बना लेंगी अपना घर

घर में चमचमाती टाइल्स लगती हैं, तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है. ये ना केवल घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि पूरे घर को साफ-सुथरा दिखने में भी बड़ा रोल निभाती हैं. ऐसे में लोग इन्हें हमेशा चमचमाता ही रखना चाहते हैं. वे इनकी सफाई करते वक्त इन्हें घिस-घिसकर साफ करते हैं. लेकिन कई बार सफाई करने के यही तरीके टाइल्स में दरारें पड़ने करने का कारण बन जाते हैं.

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कई बार टाइल्स की सफाई करते समय आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो टाइल्स की उम्र कम कर देती हैं. धीरे-धीरे टाइल्स में दरारें आने लगती हैं, उनके बीच की ग्राउट कमजोर हो जाती है. टाइल्स के बीच बनने वाली ये छोटी-छोटी जगहें चींटियों का ठिकाना बन सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइल्स सालों तक नई जैसी दिखें, तो इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है.

1. जरूरत से ज्यादा तेज केमिकल का इस्तेमाल: कई लोग टाइल्स को चमकाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड या हार्श केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. इससे टाइल्स की ऊपरी लेयर और ग्राउट धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं. अगर आप लंबे समय तक इसी तरह के तेज केमिकल्स से टाइल्स की सफाई करते रहें तो वो कमजोर होकर क्रैक भी हो सकती हैं.

क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि टाइल्स में माइल्ड फ्लोर क्लीनर या साबुन वाले पानी से सफाई करें और जरूरत से ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करने से बचें.

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2. गंदगी और धूल को लंबे समय तक जमा रहने देना: अगर टाइल्स पर धूल, मिट्टी या छोटे-छोटे कण लंबे समय तक पड़े रहें, तो उन पर चलने से ये सैंडपेपर की तरह रगड़ पैदा करते हैं. इससे टाइल्स की चमक कम होती है और महीन दरारें पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में समय-समय पर उनकी सफाई करते रहना जरूरी है.

क्या करें?

रोजाना झाड़ू या वैक्यूम करें और उसके बाद पोछा लगाएं.

3. टाइल्स के बीच की ग्राउट की सफाई नजरअंदाज करना: अक्सर लोग सिर्फ टाइल्स साफ करते हैं, लेकिन उनके बीच की ग्राउट पर ध्यान नहीं देते. वहां गंदगी और नमी जमा होने लगती है. समय के साथ ग्राउट कमजोर हो जाती है और छोटी-छोटी दरारें बन सकती हैं. ऐसी जगहों में चींटियां भी अपना रास्ता और ठिकाना बना सकती हैं.

क्या करें?

समय-समय पर ग्राउट को हल्के ब्रश से साफ करें और जरूरत पड़ने पर दोबारा भरवाएं.

4. बहुत ज्यादा पानी छोड़ देना: पोछा लगाने के बाद अगर फर्श पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, तो ग्राउट और टाइल्स के किनारों पर असर पड़ सकता है. लगातार नमी रहने से जोड़ कमजोर होने लगते हैं.

क्या करें?

पोछा लगाने के बाद फर्श को जल्दी सूखने दें और जरूरत हो तो सूखे कपड़े से एक्स्ट्रा पानी हटा दें.

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5. सफाई के लिए हार्ड ब्रश या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल: टाइल्स पर जमे जिद्दी दाग हटाने के लिए कई लोग वायर ब्रश या बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं. इससे टाइल्स की फिनिश खराब हो सकती है और उन पर बारीक खरोंचें पड़ जाती हैं.

क्या करें?

टाइल्स की सफाई के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़ा, सॉफ्ट ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करें.

6. टाइल्स पर भारी चीजें घसीटना: पोछा लगाने या सफाई के दौरान फर्नीचर को घसीटने से टाइल्स पर दबाव पड़ता है. इससे उनमें क्रैक आने का खतरा बढ़ जाता है.

क्या करें?

भारी सामान उठाकर रखें या उसके नीचे फर्नीचर पैड का इस्तेमाल करें.



7. टाइल्स पर बार-बार उबलता गर्म पानी न डालें: टाइल्स को साफ करने के लिए उनपर एकदम खौलते हुआ गर्म पानी डालने से जल्दी ही दरारें आने लगती हैं. बहुत गर्म पानी से सफाई करने की आदत भी नुकसान पहुंचा सकती है. अचानक टेंपरेचर बदलने से कुछ तरह की टाइल्स और ग्राउट पर दबाव पड़ता है, जिससे उनमें महीन क्रैक आने का खतरा बढ़ सकता है.

टाइल्स को लंबे समय तक नया जैसा रखने के आसान टिप्स

रोजाना धूल साफ करें और नियमित पोछा लगाएं.

माइल्ड क्लीनर का ही इस्तेमाल करें.

टाइल्स के बीच की ग्राउट की समय-समय पर सफाई करें.

फर्श पर लंबे समय तक पानी जमा न रहने दें.

खुरदरे स्क्रबर और तेज केमिकल से बचें.

अगर किसी टाइल में हल्की दरार दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें और समय रहते ठीक करवा लें.

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