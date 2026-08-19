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किम जोंग उन से मिलने को बेताब ट्रंप! इसी साल करेंगे बड़ी मीटिंग, कोरिया में बढ़ी हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल नवंबर में नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने अपने अधिकारियों से किम के साथ जल्द बैठक कराने को लेकर चर्चा की है. इसी बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली सैन्य ड्रिल को कम करने का फैसला लिया है.

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राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन पहले भी कई बार मिल चुके हैं. (Photo- AFP)
राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन पहले भी कई बार मिल चुके हैं. (Photo- AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच एक बार फिर आमने-सामने मुलाकात की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अपने अधिकारियों से इस साल नवंबर में किम के साथ बैठक कराने को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह मुलाकात ट्रंप की एशिया यात्रा के दौरान चीन के शेनझेन में होने वाली एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC बैठक के आसपास हो सकती है.

ट्रंप और किम की संभावित मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है, जब कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर चर्चा में है. खास बात यह है कि ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली संयुक्त सैन्य ड्रिल को सीमित करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से शांति की उम्मीद भी, सुरक्षा की चिंता भी... दक्षिण कोरिया बोला- अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर शुरू हो बातचीत

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ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये सैन्य अभ्यास महंगे हैं और नॉर्थ कोरिया के लिए एक गलत और दुश्मनी के संकेत भेजते हैं. उन्होंने दक्षिण कोरिया की तरफ से ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल की जंग में मदद नहीं करने पर भी नाराजगी जताई.

ट्रंप ने बताया किम जोंग उन मिलने को तैयार, दिया रिस्पॉन्स

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राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को यह भी दावा किया कि किम जोंग उन ने उनके हालिया संपर्क का जवाब दिया है. जब उनसे पूछा गया कि किम ने उनकी बातचीत की अपील का जवाब क्यों नहीं दिया, तो ट्रंप ने कहा, "आपको कैसे पता कि उसने जवाब नहीं दिया?" इसके बाद उन्होंने कहा, "हां, उसने जवाब दिया है."

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को "बहुत सकारात्मक" बताया, हालांकि उन्होंने इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की. नॉर्थ कोरिया की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. उधर, दक्षिण कोरिया ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास का मकसद नॉर्थ कोरिया पर हमला करना नहीं है.

पहले कब-कब मिले ट्रंप-किम?

अगर ट्रंप और किम जोंग उन की प्रस्तावित मुलाकात होती है, तो यह ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने बैठक होगी. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच तीन अहम मुलाकातें हो चुकी हैं:

यह भी पढ़ें: किम जोंग उन से रिश्तों का हवाला, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-साउथ कोरिया सैन्य अभ्यास घटाने का दिए आदेश

- जून 2018, सिंगापुर समिट: ट्रंप और किम की यह पहली ऐतिहासिक मुलाकात थी. किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के नेता के बीच पहली बार आमने-सामने बातचीत हुई. दोनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने पर सहमति जताई.

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- फरवरी 2019, हनोई समिट: दोनों नेताओं की दूसरी औपचारिक बैठक वियतनाम के हनोई में हुई. हालांकि, परमाणु निरस्त्रीकरण और नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में राहत को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी और बैठक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई.

- जून 2019, DMZ मुलाकात: ट्रंप और किम ने कोरियाई सीमा पर स्थित डिमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ में अचानक मुलाकात की. इस दौरान ट्रंप नॉर्थ कोरिया की सीमा में कुछ कदम अंदर जाने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने. यह मुलाकात काफी प्रतीकात्मक रही और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत कूटनीति की एक और मिसाल बनी.

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