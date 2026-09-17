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राधिका अंबानी ने श्लोका के गले में हाथ डाल खूब किया डांस, एंटीलिया में गणपति विसर्जन पर देवरानी-जेठानी की जोड़ी ने मचाई धूम, VIDEO

Radhika Ambani Dances With Shloka Ambani: एंटीलिया में गणपति विसर्जन के दौरान श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट का मस्ती भरा डांस वीडियो वायरल हो रहा है. ढोल की थाप पर गले में हाथ डालकर नाचती देवरानी-जेठानी की इस बॉन्डिंग और ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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राधिका अंबानी ने जेठानी श्लोका अंबानी के साथ खूब डांस किया. (Photo: ITG)
राधिका अंबानी ने जेठानी श्लोका अंबानी के साथ खूब डांस किया. (Photo: ITG)

Radhika Ambani Dances With Shloka Ambani: गणपति बप्पा की विदाई का मौका हो और अंबानी परिवार जमकर जश्न न मनाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है. हर साल की तरह इस बार भी एंटीलिया में गणपति विसर्जन का माहौल हमेशा की तरह बेहद भव्य और शानदार रहा. 'एंटीलिया चा राजा' के विसर्जन के दौरान पूरा परिवार भक्ति और मस्ती के रंग में डूबा नजर आया. लेकिन इस दौरान अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता और छोटी बहू राधिका मर्चेंट की बॉन्डिंग ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट को परिवार के साथ मस्ती करते देखा जा सकता है. लेकिन वीडियो में एक पल ऐसा आया, जिसमें देवरानी-जेठानी की जोड़ी ढोल की थाप पर एक-दूसरे के गले में हाथ डाल डांस करती दिखाई दे रही हैं. इस देवरानी-जेठानी की जोड़ी ने अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री और सादगी से सबका दिल जीत लिया है.

राधिका और श्लोका का 'हगिंग डांस'
गणपति विसर्जन के जश्न के बीच एक ऐसा पल भी कैमरे में कैद हुआ, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में राधिका मर्चेंट अपनी जेठानी श्लोका मेहता के गले में हाथ डालकर उनके साथ डांस करती नजर आ रही हैं. श्लोका भी अपनी छोटी देवरानी के इस प्यार पर मुस्कुराती हुई कदम से कदम मिलाकर मस्ती करती दिख रही हैं. दोनों इस दौरान बेहद खुश दिखाई देती हैं और आसपास चल रहे जश्न का जमकर हिस्सा लेती हैं. 

श्लोका-राधिका को इस तरह बेफिक्र होकर साथ नाचते देखना वाकई काफी प्यारा पल है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियोज में उनकी देवरानी-जेठानी की बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही है.

पिंक सूट में श्लोका का खूबसूरत अंदाज
गणपति विसर्जन के मौके पर श्लोका मेहता ब्राइट पिंक रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आईं. उनके सूट पर गोल्डन टोन की हैवी एम्ब्रॉयडरी और बारीक कढ़ाई दिखाई दे रही है, जो उनके लुक को फेस्टिव टच दे रही है. उन्होंने अपने बालों और मेकअप को भी काफी सटल रखा, जिससे पूरा लुक एलिगेंट नजर आया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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राधिका भी दिखीं ट्रेडिशनल और एलिगेंट
वहीं, अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट लाइट पिंक कलर के अनारकली सूट में नजर आईं. उनके कुर्ते पर हल्की डिटेलिंग है और उन्होंने लुक को ज्यादा तामझाम के बजाय सिंपल और ग्रेसफुल रखा. हालांकि, उनका डांसिंग अंदाज इस सादे लुक से बिल्कुल अलग रहा. विसर्जन के दौरान वो पूरे जोश के साथ जश्न मनाती दिखीं.

श्लोका और राधिका का ये देवरानी-जेठानी वाला मस्ती भरा अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दोनों का साथ डांस करते हुए ये प्यारा पल गणपति विसर्जन के सबसे चर्चित वीडियोज में शामिल हो गया है.

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