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'शराब के नशे में, घमंड में चूर...', 2 किमी तक बाइकर गर्ल का पीछा करता रहा आरोपी बैंसला, SIT का खुलासा

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान को टक्कर मारने के मामले में SIT ने कई खुलासे किए हैं. जांच में पता चला कि आरोपी कल्याण बैंसला शराब के नशे में था और उसने बाइक का पीछा कर जानबूझकर टक्कर मारी थी. पुलिस ने आरोपी के ब्लड और यूरिन सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और आरोपी के साथ कार में सवार दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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आरोपी कल्याण बैंसला देर रात क्लब से पार्टी करके लौट रहा था. (Photo-ITG)
आरोपी कल्याण बैंसला देर रात क्लब से पार्टी करके लौट रहा था. (Photo-ITG)

गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर शिवानी चौहान को टक्कर मारने के मामले में SIT की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. SIT सूत्रों के मुताबिक, आरोपी कल्याण बैंसला रातभर एक क्लब में पार्टी करने के बाद शराब के नशे और घमंड में चूर होकर गाड़ी चला रहा था. 

SIT जांच में सामने आया है कि वारदात के समय बैंसला खुद गाड़ी चला रहा था. बैंसला के साथ कार में तीन दोस्त भी मौजूद थे. उसका चचेरा भाई लवनीश बगल वाली सीट पर बैठा था. लवनीश ने ही बैंसला को बाइकर का पीछा करने के लिए उकसाया था.

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी बैंसला के नशे में होने की पुष्टि के लिए उसके ब्लड और यूरिन सैंपल लेबोरेटरी भेजे हैं. अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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सीसीटीवी से कई अहम खुलासे

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की फुटेज की जांच की है.सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि टक्कर से पहले बैंसला और बाइकर्स के ग्रुप के बीच काफी देर तक बहस और कहासुनी हुई थी. 

2 किमी तक पीछा करता रहा आरोपी

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आरोपी और पीड़िता शिवानी के बीच पहली कहासुनी सेक्टर 53 मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी. इसके बाद आपा खो चुके बैंसला ने अपनी तेज रफ्तार कार से लगभग 2 किलोमीटर तक महिला बाइकर का पीछा किया. काफी दूर तक पीछा करने के बाद उसने जानबूझकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार में सवार दो और लोगों को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है. SIT जल्द ही उनके बयान दर्ज करेगी, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी पर फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा, पुलिस दुर्घटना में शामिल कार के मूल मालिक का बयान भी ऑन-रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: कल्याण बैंसला और लवनीश दो दिन की रिमांड पर, 18 सितंबर को अगली सुनवाई

पुलिस ने रीक्रिएट किया क्राइम सीन

SIT की जांच में डिजिटल सबूत अहम भूमिका निभा रहे हैं. पीड़िता शिवानी उर्फ 'सिया' ने अपनी पूरी राइड का रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज SIT को सौंप दिया है. वहीं, बीती रात पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन भी रीक्रिएट किया था. 

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