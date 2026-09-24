Old Newspaper For Plants: रद्दी समझकर फेंके नहीं! पौधों के बड़े काम आ सकता है पुराना अखबार, आसान बनाएगा ये 3 काम

Old Newspaper For Plants: घर में रोज सुबह आने वाला अखबार पढ़ने के बाद अक्सर रद्दी के ढेर में चला जाता है. अगले दिन नया अखबार आ जाता है और पुराना धीरे-धीरे कबाड़ बन जाता है. लेकिन अगर आपके घर में पौधों का शौक है और बालकनी या छत पर छोटा-सा किचन गार्डन बना रखा है, तो इस पुराने अखबार को फेंकने की बजाय संभालकर रख लीजिए. दरअसल, अखबार किचन गार्डन के कई छोटे-बड़े काम आसान करने के काम आ सकता है. पौधों की मिट्टी को सूखने से बचाने से लेकर बीज उगाने के लिए छोटी पॉट बनाने तक, अखबार का कई तरीकों से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.



ये न सिर्फ आपके पौधों की देखभाल में काम आएगा, बल्कि घर में बेकार पड़े अखबार को दोबारा इस्तेमाल करने का भी आसान तरीका है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको अलग से कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं आप कैसे पुराने रद्दी समझे जाने वाले अखबार को पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.



1. मिट्टी को जल्दी सूखने से बचाएगा अखबार: अगर गमले या किचन गार्डन की मिट्टी गर्मी या तेज धूप में जल्दी सूख जाती है, तो अखबार आपके काम आ सकता है. इसके लिए अखबार की 2-3 परतें लेकर पौधे के आसपास की मिट्टी पर बिछा दें. ध्यान रखें कि कागज पौधे के तने से चिपका हुआ न हो. चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी या सूखी पत्तियां भी डाल सकते हैं.

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अखबार की ये लेयर मिट्टी की नमी को जल्दी उड़ने से रोकने में मदद करती है. इसके साथ ही मिट्टी के ऊपर अनचाही घास (वीड्स) उगने की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है.

2. बीज उगाने के लिए बनाएं पेपर पॉट: घर पर सब्जियों या फूलों के बीज तैयार करने का शौक है तो हर बार प्लास्टिक के छोटे कप या पॉलीबैग खरीदने की जरूरत नहीं होती. पुराने अखबार से ही छोटे से पॉट तैयार किए जा सकते हैं. अखबार को कई बार मोड़कर छोटे कप जैसी शेप दें और इसमें मिट्टी भरकर बीज लगा दें. जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो पेपर पॉट को हटाने के बजाय उसे मिट्टी में लगाया जा सकता है. हालांकि पेपर पॉट को बहुत ज्यादा गीला रखने से बचें, वरना वो जल्दी गल सकता है.

3. गमलों के नीचे नहीं फैलेगा पानी और मिट्टी: गमलों में पानी डालने के बाद अक्सर नीचे की जगह गीली हो जाती है और मिट्टी भी फैल जाती है. ऐसे में गमले के नीचे कुछ अखबार बिछा सकते हैं. इससे एक्स्ट्रा पानी और मिट्टी सीधे फर्श पर फैलने से कुछ हद तक बच सकती है. ध्यान रखें कि अखबार को लगातार गीला छोड़कर न रखें. जब कागज ज्यादा भीग जाए तो उसे बदल दें, ताकि गंदगी या फफूंद जैसी समस्या न हो.

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4. रद्दी समझकर फेंकने से पहले कर लें ये काम: पुराने अखबार को फेंकने की बजाय अगर आपके घर में पौधे हैं, तो उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे रद्दी कम करने में मदद मिलेगी और गार्डनिंग के कुछ छोटे-छोटे काम बिना एक्स्ट्रा खर्च के हो जाएंगे.

हालांकि पौधों के लिए नॉर्मल अखबार का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा चमकीले, कोटेड या रंगीन प्रिंट वाले कागज को मिट्टी के सीधे कॉन्टैक्ट में रखने से बचें. साथ ही अखबार को गमले में जरूरत से ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक गीला छोड़ना भी ठीक नहीं है.

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