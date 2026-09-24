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जेल में बंद गैंगस्टर मैनपाल ढिल्ला को मिली 12 घंटे की पैरोल, कंबोडियाई प्रेमिका से रचाई शादी

गैंगस्टर मैनपाल ढिल्ला को शादी के लिए 12 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई. उसने कंबोडिया की अपनी प्रेमिका से झज्जर के एक फार्महाउस में शादी की. मैनपाल 2018 में पैरोल के दौरान फर्जी पहचान के जरिए भारत से भागकर कंबोडिया पहुंचा था, जहां वह मेटा चान के साथ रहने लगा और उनके बच्चे भी हुए.

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मैनपाल ढिल्ला उर्फ मैनपाल बादली झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला है. (File Photo- Social Media)
मैनपाल ढिल्ला उर्फ मैनपाल बादली झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला है. (File Photo- Social Media)

हरियाणा के झज्जर की जेल में बंद गैंगस्टर मैनपाल ढिल्ला को शादी करने के लिए 12 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई. वह कंबोडिया की अपनी साथी मेटा चान से शादी करेगा. अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मैनपाल को झज्जर जिले के एक फार्महाउस ले जाया गया, जहां शादी की रस्में हुईं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मैनपाल को सुबह 8 बजे से 12 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली. शादी के लिए उसे कड़ी सुरक्षा के बीच फार्महाउस ले जाया गया. मैनपाल की मुलाकात मेटा चान से उस समय हुई थी, जब वह 2018 में पैरोल के दौरान भारत से भागकर कंबोडिया पहुंच गया था. इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और उनके बच्चे भी हुए. मेटा चान के तीन बच्चे भी शादी के लिए भारत आए हैं.

फर्जी पहचान के जरिए भागा था कंबोडिया

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मैनपाल ढिल्ला उर्फ मैनपाल बादली झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला है. हरियाणा पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ हत्या समेत 22 मामले दर्ज हैं. वह तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हिसार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

सजा के दौरान उसे हिसार सेंट्रल जेल से छह हफ्ते की पैरोल मिली थी. लेकिन वह पैरोल के दौरान फरार हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, उसे 17 जुलाई 2018 को पैरोल पर रिहा किया गया था और 29 अगस्त 2018 को वह सोनू कुमार के नाम से फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर भारत से भाग गया.

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कंबोडिया में चला रहा था नाइट क्लब

मैनपाल भारत से भागने के बाद पहले कोलकाता से बैंकॉक और फिर कंबोडिया पहुंचा था. वह कंबोडिया के सिएम रीप इलाके में रह रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, वहां उसने अपना ठिकाना बना लिया था और एक नाइट क्लब चला रहा था. इसी दौरान उसने स्थानीय महिला से शादी की और उसके साथ बच्चे भी हुए.

हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 6 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए मैनपाल के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया. इसके बाद सीबीआई को जानकारी मिली कि वह थाईलैंड से कंबोडिया पहुंचा था.

सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए कंबोडिया की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो को सूचना दी कि मैनपाल फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहा है. इसके बाद 26 मार्च 2025 को उसकी अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा गया.

जुलाई 2025 में कंबोडिया में हुआ गिरफ्तार

कंबोडिया के अधिकारियों ने 24 जुलाई 2025 को मैनपाल की गिरफ्तारी की जानकारी दी और राजनयिक माध्यमों से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया. बाद में कंबोडियाई अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि वे मैनपाल को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं. इसके बाद हरियाणा पुलिस की विशेष कार्यबल की एक टीम उसे भारत वापस लाने के लिए कंबोडिया गई. दिल्ली पहुंचने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था. 

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