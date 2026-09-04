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Old Monk Case: ओल्ड मॉन्क अब नहीं कहलाएगी रम? ‘7 साल पुराने’ दावे पर बॉम्बे HC में छिड़ी बहस

ओल्ड मॉन्क को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एफएसएसएआई ने बड़ा बयान दिया है. नियामक के मुताबिक, ओल्ड मॉन्क को ‘रम’ के नाम से नहीं बेचा जा सकता. साथ ही ‘7 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ दावे पर भी सवाल उठे हैं.

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ओल्ड मॉन्क मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. (Photo: adobe stock Photos)
ओल्ड मॉन्क मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. (Photo: adobe stock Photos)

भारत में मोस्ट पॉपुलर शराब ब्रांड ओल्ड मॉन्क खूब बिकता है और इसे पीने वालों की संख्या भी कम नहीं है. मगर बॉम्बे हाई कोर्ट में शराब ब्रांड ओल्ड मॉन्क को लेकर चल रहे केस में अब नया अपडेट सामने आया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कोर्ट में साफ कर दिया है कि मौजूदा बनावट के आधार पर ओल्ड मॉन्क को रम के नाम से बाजार में नहीं बेचा जा सकता. रेगुलेटर काउंसिल के मुताबिक, इस प्रोडक्ट में न्यूट्रल स्पिरिट और रम फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया गया है.

FSSAI की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने साफ किया कि आपत्ति केवल ओल्ड मॉन्क की पैकेजिंग या लेबल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कंपोजिशन और इसे किस तरह पेश किया जा रहा है, उससे भी जुड़ी है. कोर्ट को बताया गया कि इस प्रोडक्ट को रम के बजाय रम फ्लेवर्ड स्पिरिट के नाम से मार्केट में उतारा जा सकता है.

नए लेबल कोर्ट में पेश

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ओल्ड मॉन्क बनाने वाली कंपनी मोहन मीकिन ने FSSAI की आपत्तियों के बाद उत्पाद के संशोधित लेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा किए हैं. हालांकि, FSSAI ने इन नए लेबल की जांच करने और यह फैसला लेने के लिए कुछ समय मांगा है कि इन्हें मंजूरी दी जा सकती है या नहीं. ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

क्या है विवाद की बड़ी वजह

विवाद की एक बड़ी वजह ओल्ड मॉन्क की पैकेजिंग पर लिखा 7 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड दावा भी है. कंपनी ने इस दावे को हटाने और प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए गए एडेड फ्लेवर की जानकारी को साफ तरीके से दिखाने की बात कोर्ट के सामने कही है.

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7 साल पुराना होने के दावे पर सवाल

FSSAI के अनुसार, संबंधित उत्पाद में मुख्य रूप से न्यूट्रल और अनमैच्योर स्पिरिट मौजूद है, जबकि मेच्योर्ड रम में स्पिरिट की मात्रा मिक्सर में 5 प्रतिशत से भी कम है. ऐसे में 7 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड लिखने से उपभोक्ताओं को यह धारणा हो सकती है कि पूरी शराब को सात साल तक मेच्योर्ड किया गया है.

पिछली सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि इस तरह साल संबंधी जानकारी से ग्राहक पूरी ड्रिंक को सात साल पुराना समझ सकते हैं या नहीं.

कई बड़े ब्रांड जांच के दायरे में

FSSAI ने लैब रिपोर्ट के आधार पर कुछ कंपनियों की इकाइयों में बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए थे. इनमें ओल्ड मॉन्क के कुछ वेरिएंट के अलावा मैकडॉवेल्स नंबर 1 रम, बैगपाइपर डीलक्स व्हिस्की, ओल्ड कास्क डीलक्स एक्सएक्सएक्स रम, एंटीक्विटी ब्लू व्हिस्की और रॉयल चैलेंज व्हिस्की जैसे ब्रांड शामिल हैं. 

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