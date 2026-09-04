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हाथ ऊपर... बेड पर आधे लेटे, सड़ी-गली हालत में मिली पंजाबी सिंगर की लाश, घर में खून के निशान, मचा हड़कंप

पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह का शव लुधियाना स्थित घर से बरामद हुआ. घर में खून के निशान मिले, लेकिन पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई.

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बलजीत सिंह की मौत (Photo: File)
बलजीत सिंह की मौत (Photo: File)

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. सिंगर और गीतकार बलजीत सिंह का शव लुधियाना के सुधार स्थित उनके घर से बरामद हुआ है. वह घर में अकेले रहते थे और पिछले करीब चार-पांच दिनों से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. गुरुवार, 3 सितंबर की सुबह घर से तेज दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों को अनहोनी का शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो बलजीत सिंह का शव बेड पर पड़ा था और हालत बेहद खराब हो चुकी थी. बताया गया कि शव कई दिन पुराना होने के कारण सड़ने लगा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बेड पर आधे लेटे हुए थे और उनके हाथ ऊपर की तरफ थे. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि घर के कमरे समेत कई हिस्सों में खून के निशान भी मिले, जिसके बाद शुरुआत में मामला संदिग्ध माना गया.

घर में मिले खून के निशान से बढ़ा सस्पेंस

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खून के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या समेत कई एंगल से जांच शुरू की. मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सीआईए की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घर और आसपास के इलाके से सबूत जुटाए और परिवार व रिश्तेदारों से पूछताछ की.

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पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि बलजीत की मौत से पहले उनके घर के आसपास कौन आया-जाया था. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बलजीत किन लोगों के संपर्क में थे.

पोस्टमार्टम ने बदली कहानी, सामने आया हार्ट अटैक का सच

मामले में सबसे बड़ा अपडेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया है. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम में बलजीत सिंह की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है. यानी शुरुआती तौर पर घर में मिले खून के निशानों और संदिग्ध परिस्थितियों को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उनकी तस्वीर अब काफी हद तक बदल गई है. हालांकि, पुलिस की आगे की जांच जारी है और अधिकारी घर में मिले खून के निशानों समेत बाकी परिस्थितियों को भी जांच के दायरे में रख रहे हैं.

करीब 35 साल के बलजीत सिंह सुधार की पत्ती धालीवाल इलाके में अपने घर में अकेले रहते थे. पिछले कई दिनों से जब परिवार का उनसे संपर्क नहीं हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर इतनी बड़ी अनहोनी हो चुकी है. जब घर से दुर्गंध आने लगी और पुलिस को सूचना दी गई, तब जाकर पूरा मामला सामने आया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया.

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नशे ने भी प्रभावित किया था करियर

जानकारी के मुताबिक, बलजीत सिंह पिछले कुछ समय से चिट्टे के नशे की गिरफ्त में आ गए थे, जिसका असर उनके गायकी और लेखन के करियर पर भी पड़ा था. उन पर पंजाब के गैंगस्टरों का महिमामंडन करने वाले गाने लिखने के आरोप भी लगते रहे थे.

हालांकि, उनकी मौत के पीछे इन बातों का कोई सीधा संबंध है या नहीं, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस की जांच का फोकस इस समय मौत की परिस्थितियों और घर में मिले तमाम सबूतों को जोड़ने पर है.

अंकित बलियान की हत्या के बाद एक और झटका

बलजीत सिंह की मौत ऐसे वक्त हुई है, जब हाल ही में हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की हत्या ने भी लोकल म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शामली में जिम के बाहर अंकित पर हमलावरों ने गोलियां बरसाई थीं. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

अंकित ने हरियाणवी म्यूजिक और देसी अंदाज वाले गानों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई थी. उनकी मौत के बाद अब बलजीत सिंह की अचानक मौत ने एक बार फिर क्षेत्रीय म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की जिंदगी और सुरक्षा को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

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फिलहाल बलजीत सिंह की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है, जबकि घर में मिले खून के निशानों ने इस मामले को शुरुआत में रहस्यमय जरूर बना दिया था. पुलिस की आगे की जांच से ही साफ होगा कि आखिर घर में खून के निशान किस वजह से मिले और उनकी मौत से पहले वहां क्या हुआ था.

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