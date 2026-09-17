Nita Ambani Garba Video: गणपति विसर्जन पर नीता अंबानी ने खेला गरबा, दोनों बहुओं संग किया खूब डांस, VIDEO

देश के सबसे बड़े बिजनसमैन में एक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने धूमधाम से गणपति विसर्जन किया जिसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. बप्पा की विदाई के इस खास मौके पर पूरा अंबानी परिवार एक साथ भक्ति के रंगों में सरोबार नजर आया.
लेकिन इस पूरे आयोजन की सबसे खूबसूरत और खास झलक तब देखने को मिली जब नीता अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी और दोनों बहुओं श्लोका और राधिका के साथ ढोल-ताशों की धुन पर जमकर डांस और गरबा करती दिखीं. बप्पा के जयकारों के बीच नीता अंबानी का अपनी बेटियों और बहुओं के साथ डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
एंटीलिया के गणपति विसर्जन में नीता अंबानी छाईं
गुजराती परंपरा को निभाते हुए नीता अंबानी के घर एंटीलिया में गरबा का भी आयोजन हुआ जिसमें ईशा, श्लोका और राधिका वहां मेहमानों और परिवार के लोगों के साथ गरबा करती दिखीं. इस दौरान नीता अंबानी भी गोद में बच्चा लिए गरबा करती दिखीं.
ढोल-ताशों और गरबा की धूम
एंटीलिया में हुए गणेश विसर्जन में हर तरफ भक्तिमय माहौल नजर आया. नीता अंबानी ने परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बप्पा के जयकारे लगाए. सामने आए एक और वीडियो में नीता अंबानी पूजा के बाद बाप्पा की भक्ति में लीन दिखीं. उन्होंने इस दौरान खूब डांस किया. गुलाबी रंग की साड़ी और गले में चांदी का हार पहने हुए वो बेहद सुंदर दिख रही थीं. इस दौरान वो बहू श्लोका संग भी डांस करती दिखीं.
एक और वीडियो में नीता अंबानी अपनी छोटी बहू राधिका और ईशा पर प्यार लुटाती और उनके साथ डांस करती नजर आईं.
नीता अंबानी और उनके घर की बहुएं-बेटी पारंपरिक और एथनिक परिधानों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. नीता अंबानी के चेहरे पर बप्पा की भक्ति की खुशी साफ झलक रही थी.