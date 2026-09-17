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कैटरीना कैफ का बढ़ा वजन देख हुई ट्रोलिंग, जानें क्या है पोस्टपार्टम वेट गेन, समझ जाएंगे तो नहीं बनाएंगे मजाक

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की हालिया तस्वीर पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, जिसमें उनके वजन बढ़ने को लेकर टिप्पणियां की गईं. एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान और बाद में वजन बढ़ना सामान्य है.

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अभनेत्री कैटरीना कैफ
अभनेत्री कैटरीना कैफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की एक हालिया तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. फोटो में उनका लुक पहले के मुकाबले थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके बढ़े वजन को लेकर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह किसी को ट्रोल करना बिलकुल गलत है. भले ही वह एक अभिनेत्री हैं, लेकिन बच्चे के डिलीवरी के बाद लुक का बदल जाना एक आम बात है. कई महिलाओं में ये होता है. इसको मेडिकल की भाषा में पोस्टपार्टम वेट गेन कहते हैं.

डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे की डिलीवरी के बाद वजन बढ़ने को पोस्टपार्टम वेट गेन कहा जाता है. इसके कई कारण होते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में बदलाव होते हैं .मां के शरीर में एम्नियोटिक फ्लूइड और शरीर में बढ़ा ब्लड वॉटर भी वजन बढ़ाता है. डिलीवरी के बाद यह तुरंत कम नहीं होता है. इसमें हफ्तों या महीने का समय भी लग सकता है. प्रेग्नेंसी में महिला के पोषण का भी खास ध्यान रखा जाता है. इस दौरान कैलोरी इनटेक थोड़ा बढ़ जाता है. जिससे भी बाद में वेट बढ़ता है. प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स में तेजी से उतार-चढ़ाव होता है, जिससे भूख बढ़ती है और शरीर में फैट जमा होने लगता है, ये सब वेट गेन का कारण बनते हैं. 

यह भी पढ़ें: कमबैक की तैयारी में कैटरीना कैफ, फिल्मों के साथ OTT पर भी नजर!

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कुछ महिलाओं में तय सीमा से अधिक बढ़ जाता है वजन

सफदरजंग अस्पताल में गायनेकोलॉजी विभाग कि डॉ. सलोनी धीर बताती हैं कि मां बनने के बाद महिला का रूटीन पूरी तरह बदल जाता है. बच्चे की देखभाल, कम नींद से भी शरीर पर असर पड़ता है. जिससे कुछ मामलों में महिला का वजन बढ़ सकता है.  कई बार डिलीवरी के बाद बढ़ते वजन के पीछे कोई मेडिकल कारण भी हो सकता है. जैसे थायरॉइड ग्लैंड कम काम करने लगे तो वेट बढ़ सकता है.

कुछ महिलाओं का प्रेग्नेंसी के दौरान वजन तय सीमा से अधिक बढ़ता है, उनमें बच्चे के जन्म के बाद भी प्रेग्नेंसी वाला ही वेट बने रहने की संभावना दोगुनी होती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है. हर महिला का शरीर अलग होता है और अपने शरीर के हिसाब से ही वेट लॉस शुरू करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: कढ़ी चावल में इतना बटर देखकर बोले लोग- खाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस करा लें!

'बाउंस बैक' कल्चर को नॉर्मल न बनाएं

डॉ. सलोनी कहती हैं कि डिलीवरी के बाद जल्द से जल्द वजन कम करना जरूरी नहीं है. महिलाएं अपनी सेहत के हिसाब से इसको तय कर सकती हैं. लेकिन सोशल मीडिया ने 'बाउंस बैक' कल्चर को इतना नॉर्मल बना दिया है कि डिलीवरी के तुरंत बाद फिट दिखने को ही नॉर्मल मान लिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुरंत वेट तुरंत कम हो जाए. डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवर होने का समय देना जरूरी है.

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