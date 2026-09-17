Shani Sade Sati:11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे शनि देव, किसे मिलेगी राहत, किसे बरतनी होगी सावधानी

Shani Sade Sati 2026: ज्योतिष में शनि देव को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है. शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 में शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल वक्री अवस्था में हैं. शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए थे और 11 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे.

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किन राशियों पर चल रही है साढ़ेसाती?

शनि के मीन राशि में गोचर के कारण इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के प्रभाव में माने जाते हैं. इनमें कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण, मीन राशि पर दूसरा यानी चरम चरण और मेष राशि पर पहला चरण चल रहा है.

साढ़ेसाती करीब साढ़े सात साल की अवधि होती है. यह तब शुरू होती है जब शनि जन्म राशि यानी चंद्र राशि से एक राशि पहले गोचर करते हैं. इसके बाद शनि चंद्र राशि और फिर उससे अगली राशि में गोचर करते हैं. इस तरह इसके तीन चरण पूरे होते हैं.

कुंभ राशि वालों के लिए राहत के संकेत

कुंभ राशि के जातक इस समय साढ़ेसाती के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं. ऐसे में पहले की तुलना में परिस्थितियों में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है. करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में स्थिरता लाने के अवसर मिल सकते हैं.

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हालांकि अंतिम चरण का मतलब यह नहीं है कि सभी परेशानियां अचानक खत्म हो जाएंगी. शनि इस दौरान व्यक्ति को आर्थिक अनुशासन, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की सीख देते हैं. इसलिए खर्चों पर नियंत्रण और सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद हो सकता है.

मीन राशि पर साढ़ेसाती का चरम चरण

मीन राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. ज्योतिष में इसे साढ़ेसाती का सबसे प्रभावशाली चरण माना जाता है. इस दौरान काम का दबाव, जिम्मेदारियां और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हो सकते हैं.

करियर में मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में समय लग सकता है. आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी से बचने और बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है. हालांकि शनि का प्रभाव केवल परेशानियां देने वाला नहीं माना जाता. यह समय व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है.

मेष राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का पहला चरण

मेष राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. इस दौरान खर्च, कामकाज में बदलाव, मानसिक दबाव या भविष्य को लेकर असमंजस जैसी स्थितियां बन सकती हैं.

इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना, काम को व्यवस्थित तरीके से करना और किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करना बेहतर माना जाता है. शनि की इस अवधि में धैर्य और निरंतर मेहनत को महत्वपूर्ण माना जाता है.

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11 दिसंबर तक क्यों महत्वपूर्ण है शनि का वक्री रहना?

शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में वक्री रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की वक्री चाल के दौरान पुराने काम, अधूरे मामले और पहले लिए गए फैसलों की दोबारा समीक्षा की स्थिति बन सकती है. करियर, धन और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में देरी महसूस हो सकती है.

ऐसे में इस अवधि को जल्दबाजी में नए फैसले लेने के बजाय अपनी योजनाओं को दोबारा जांचने और कमजोर पक्षों को सुधारने के समय के तौर पर देखा जा सकता है.

किसे मिल सकती है राहत?

कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए इन्हें धीरे-धीरे राहत और स्थिरता के संकेत मिल सकते हैं. वहीं मीन राशि वालों के लिए अभी साढ़ेसाती का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक माना जा रहा है. मेष राशि वालों के लिए यह शुरुआत का चरण है, इसलिए उन्हें आने वाले समय में धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होगी.

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