Pav Bhaji Masala Powder Recipe: मुंबई वाली पाव भाजी का स्वाद चाहिए? घर पर बनाएं ये स्पेशल मसाला, शेफ विकास खन्ना ने बताया तरीका

Pav Bhaji Masala Powder Recipe: पाव भाजी का नाम सुनते ही मुंबई की सड़कों पर मिलने वाली गरमा-गरम भाजी और मक्खन में सिके पाव याद आ जाते हैं. ठेले या रेस्टोरेंट में मिलने वाली पाव भाजी का स्वाद इतना खास होता है कि लोग इसे खाने के लिए लाइन तक लगाते हैं. वैसे तो यह महाराष्ट्र की मशहूर डिश है, लेकिन अब मुंबई के साथ दिल्ली, यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसे खूब पसंद करते हैं.

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हालांकि, घर पर पाव भाजी बनाने के बाद अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि इसमें बाजार जैसी खुशबू और स्वाद नहीं आता. इसकी एक बड़ी वजह पाव भाजी में इस्तेमाल होने वाला मसाला भी हो सकता है. मशहूर शेफ विकास खन्ना ने पाव भाजी मसाला तैयार करने का एक तरीका शेयर किया है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इस मसाले को भाजी में डालने से उसका स्वाद और खुशबू काफी बढ़ जाती है.

पाव भाजी मसाला बनाने के लिए सामग्री

5 सूखी लाल मिर्च

6 लौंग

1 चम्मच जीरा

¼ कप साबुत धनिया

1/5 चम्मच सौंफ

4 बड़ी इलायची

2 इंच दालचीनी

1 चम्मच हल्दी पाउडर

2 चम्मच आमचूर पाउडर

1 चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 चम्मच काला नमक

कैसे बनाएं पाव भाजी मसाला?

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सबसे पहले सूखी लाल मिर्च के डंठल और बीज निकाल लें. फिर एक पैन को गैस पर गर्म करें, अब इन्हें पैन में डालकर हल्का रोस्ट करें. मिर्च को ज्यादा देर तक न भूनें और न ही इसे जलने दें, क्योंकि जली हुई मिर्च से मसाले का स्वाद कड़वा हो सकता है.

अब एक दूसरे पैन में साबुत धनिया, लौंग, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची और दालचीनी डालें. इन सभी साबुत मसालों को स्लो फ्लेम पर हल्का गर्म कर लें. मसालों को सिर्फ इतना ही रोस्ट करना है कि उनकी खुशबू आने लगे.

इसके बाद भुने हुए साबुत मसालों और सूखी लाल मिर्च को थोड़ा ठंडा होने दें. इन्हें मिक्सर जार में डालें. अब इसमें हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाल दें.

सभी चीजों को अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर तैयार कर लें. अगर आपको दरदरा मसाला पसंद है तो आप बिल्कुल पतला पीसने की जरूरत नहीं है.

भाजी में कैसे करें इस्तेमाल?

जब भी घर पर पाव भाजी बनाएं, सब्जियों को मैश करने के बाद इस मसाले को अपनी जरूरत के हिसाब से डालें और अच्छी तरह मिलाकर पकाएं. मसालों को भाजी के साथ कुछ देर पकाने से उनकी खुशबू और स्वाद अच्छी तरह मिल जाएगा. इस तरह घर पर तैयार किया गया फ्रेश मसाला आपकी पाव भाजी को ज्यादा खुशबूदार और चटपटा स्वाद दे सकता है.

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