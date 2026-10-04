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Japanese Hair Care: क्या है जापानी महिलाओं के सिल्की-शाइनी बालों का राज? बिना ₹1 खर्च किए अपनाएं ये 6 आसान आदतें

Japanese Hair Care: जापानी महिलाओं के स्मूद और शाइनी बालों के पीछे सिर्फ महंगे हेयर प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कुछ आसान आदतें भी हैं. आप उनकी कुछ आसान आदते अपनाकर अपने बालों को सिल्की और शाइनी बना सकते हैं. आज हम आपको जापानी महिलाओं के सिल्की-शाइनी बालों के सीक्रेट्स बताने वाले हैं.

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जापानी महिलाएं अपने बालों को ना ज्यादा गर्म पानी से धोती हैं और ना ही ज्यादा ठंडे. (Photo: ITG)
जापानी महिलाएं अपने बालों को ना ज्यादा गर्म पानी से धोती हैं और ना ही ज्यादा ठंडे. (Photo: ITG)

Japanese Hair Care: क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के बाल बिना ज्यादा प्रोडक्ट लगाए भी इतने स्मूद, शाइनी और हेल्दी नजर आते हैं? खूबसूरत बालों के लिए लोग अक्सर महंगे शैंपू, सीरम, हेयर मास्क और स्पा पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन अच्छी हेयर केयर का मतलब सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं है. जापानी हेयर केयर में भी बालों पर कम चीजें लगाने और उन्हें नुकसान से बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी महिलाओं के बाल फिर भी इतने स्मूद और शाइनी कैसे होते हैं?

ये उनके हेयर रूटीन का नतीजा है. उसमें स्कैल्प की सफाई से लेकर बाल धोने, टॉवल से सुखाने और रात में बालों को बांधने तक छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है. खास बात ये है कि इनमें से ज्यादातर आदतों को अपनाने के लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं जापानी महिला की ऐसी 6 आसान आदतों के बारे में, जिन्हें आप भी अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करके बालों को सिल्की-शाइनी बना सकते हैं.

1. बालों से पहले स्कैल्प पर दें ध्यान: हेल्दी बालों की शुरुआत स्कैल्प से होती है. यहां तेल, पसीना और हेयर प्रोडक्ट का बिल्डअप जमा हो सकता है. इसलिए जापानी लोग शैंपू करते समय स्कैल्प की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं.  बालों को अच्छी तरह गीला करके थोड़ी मात्रा में शैंपू लें और उंगलियों के पोरों से हल्के हाथों से मसाज करें. नाखूनों से रगड़ने या जोर से खरोंचने से बचें. स्कैल्प साफ रखें, लेकिन उसे परेशान न करें.

2. बहुत गर्म पानी से बाल न धोएं: बहुत गर्म पानी स्कैल्प और बालों को ड्राई महसूस करा सकता है. इसलिए बाल धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. पहले बालों को अच्छी तरह गीला करें, फिर शैंपू करें और अंत में पानी से साफ कर लें. कई बार फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बाल कितनी बार नहीं, बल्कि कैसे धोती हैं.

3. गीले बालों को टॉवल से न रगड़ें: हेयर वॉश के बाद बालों को तौलिए से जोर-जोर से रगड़ना उनकी नाजुक हालत में नुकसान पहुंचा सकता है. इसके बजाय जापानी हेयर केयर रूटीन में तौलिए से बालों को धीरे से लपेटकर एक्स्ट्रा पानी सोखने दिया जाता है. बाल सुखाने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगे तो चलेगा, लेकिन उन्हें रगड़ना जरूरी नहीं है.

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4. रात में 5 मिनट करें स्कैल्प मसाज: जापानी लोग बालों की हेल्थ के लिए सोने से पहले कुछ मिनट हल्की स्कैल्प मसाज को रूटीन में शामिल करते हैं. उंगलियों के पोरों से माथे के पास से लेकर सिर के पीछे तक हल्के गोल-गोल मूवमेंट करें. मसाज के दौरान बालों को खींचने या नाखूनों से स्कैल्प रगड़ने से बचें. इसका मकसद जेंटल स्कैल्प केयर और रिलैक्सेशन है, न कि रातोंरात नए बाल उगाना.

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5. बालों पर हर दिन हाई हीट न डालें: स्ट्रेटनर, कर्लर और हेयर ड्रायर का बार-बार हाई हीट पर इस्तेमाल बालों को ड्राई और रफ बना सकता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर ही हीट स्टाइलिंग करें और बहुत ज्यादा टेंपरेचर से बचें. अगर बाल लगातार ड्राई और फ्रिजी हैं तो नया प्रोडक्ट खरीदने से पहले सोचें- कहीं बालों को जरूरत से ज्यादा हीट तो नहीं मिल रही?

6. सोते समय बालों को दें थोड़ा आराम: सोते समय बालों को बहुत टाइट बांधकर रखने से बचें. खासकर लंबे बालों को ढीले और आरामदायक तरीके से रखें, ताकि वो ज्यादा खींचे नहीं. साथ ही तकिए के कवर को नियमित रूप से साफ रखना भी अच्छी आदत है, क्योंकि रातभर बाल और स्कैल्प उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं.

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