scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाखून काटकर फेंकते हैं? रुकिए! घर में इसका भी हो सकता है गजब का इस्तेमाल

How To Reuse Cut Nails: नाखून काटने के बाद उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को बेकार समझकर फेंकने से पहले जान लें इनके 4 अनोखे इस्तेमाल. नाखूनों की कटिंग्स को कंपोस्ट में शामिल करने से लेकर गार्डनिंग, बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट और क्रिएटिव आर्ट तक, ये कई दिलचस्प कामों में काम आ सकती हैं.

Advertisement
X
अगर आप कटे नाखूनों को बेकार समझते हैं, तो गलत है. (Photo: ITG)
अगर आप कटे नाखूनों को बेकार समझते हैं, तो गलत है. (Photo: ITG)

How To Reuse Cut Nails: नाखून काटने के बाद उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को देखकर लोग सीधा उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं. नाखूनों को देखकर शायद ही कोई दूसरा ख्याल आता हो. लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि ये छोटे से नाखून के टुकड़े पूरी तरह बेकार नहीं होते? आप जिन नाखूनों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप इन्हें कुछ घरेलू, गार्डनिंग और क्रिएटिव कामों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

नाखून के छोटे-छोटे बेकार टुकड़े आपके गार्डन की रौनक को बढ़ा सकते हैं. कैसे? इनका इस्तेमाल करके आप कंपोस्ट बना सकते हैं और साथ ही इन्हें बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट और अनोखे आर्ट एक्सपेरिमेंट तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम आपको नाखून के टुकड़ों के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा. हालांकि, नाखूनों का इस्तेमाल करते समय साफ-सफाई और हाइजीन का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

1. नाखूनों से बन सकती है खाद: अगर आप घर में ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, तो साफ-सुथरे कटे हुए नाखून उसमें डाले जा सकते हैं. केराटिन धीरे-धीरे टूटता है, इसलिए नाखून बाकी ऑर्गेनिक कचरे की तुलना में धीरे सड़ते हैं. लेकिन ये आपकी ऑर्गेनिक खाद को और ज्यादा पोषक बना सकते हैं. हालांकि, इन्हें खाद का मुख्य सोर्स समझना सही नहीं होगा.

2. पौधों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद: नाखूनों में नाइट्रोजन मौजूद होता है, जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गमले में नाखून डालने भर से पौधे तेजी से बढ़ने लगेंगे. इनकी मात्रा बहुत कम होती है और केराटिन के धीरे टूटने की वजह से इनका असर भी लीमिटेड रहता है. इसलिए इसे खाद का ऑप्शन कभी नहीं समझना चाहिए. 

3. बच्चों के प्रोजेक्ट में आ सकते हैं काम: कटे हुए नाखूनों का इस्तेमाल बच्चों के आसान साइंस या बायोलॉजी प्रोजेक्ट में भी किया जा सकता है. इनके जरिए बच्चों को केराटिन, शरीर के अंगों और ऑर्गेनिक चीजों के धीरे-धीरे टूटने जैसी चीजों के बारे में समझाया जा सकता है. इनके इस्तेमाल से पहले बस इस बात का ध्यान रखें कि नाखून साफ हों और उन्हें संभालने के बाद हाथ अच्छी तरह धोए जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

Bharwan Tamatar
घर में बच गए सिर्फ टमाटर? लहसुन डालकर बनाएं टेस्टी भरवां टमाटर
House Storage Tips
त्योहारों पर घर में फैल जाता है सामान? अपनाएं ये 7 स्मार्ट ट्रिक्स
Cooler Cleaning Tips
मॉनसून में उमस से भर गया किराए का छोटा कमरा, बिन एसी रूम रहेगा ठंडा
how to make dry fruit roll burfi
बाजार की मिठाई छोड़ें! 1 गिलास दूध से बनाएं टेस्टी ड्राई फ्रूट रोल
Panchamrit Cake
बाजार के केक की छुट्टी! घर में कान्हा के लिए बनाएं खास पंचामृत केक
Advertisement

4. आर्ट में दिखा सकते हैं क्रिएटिविटी: अगर आप एक्सपेरिमेंटल आर्ट पसंद करते हैं, तो साफ किए गए नाखूनों को कुछ तरह की मिक्स्ड मीडिया आर्ट (जिसे बनाने के लिए एक से ज्यादा मैटीरियल का इस्तेमाल हो) में इस्तेमाल किया जा सकता है. ये थोड़ा अनोखा और अलग आइडिया है, लेकिन इसमें भी हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए.

नाखूनों को लेकर कई ट्रेडिशनल मान्यताएं भी हैं
अलग-अलग संस्कृतियों में कटे हुए नाखूनों को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं. कुछ जगह इन्हें संभालकर रखने तो कहीं खास तरीके से फेंकने का ट्रेडिशन रहा है. हालांकि, इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इन्हें सिर्फ ट्रेडिशनल और सांस्कृतिक मान्यता के तौर पर ही देखना चाहिए.

सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
अगर आपको नाखूनों का कोई खास इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन्हें सामान्य कचरे में साफ-सफाई के साथ फेंक देना ही सबसे आसान तरीका है. अगर आपके घर में कंपोस्टिंग होती है, तो थोड़ी मात्रा में नाखून उसमें डाले जा सकते हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Bigg Boss 20: आमिर के भाई-बाहशाह की Ex वाइफ खोलेंगी राज! ग्लैमर दिखाएंगी हसीनाएं, बिग बॉस में मचेगा बवाल |
    अंधविश्वास ने उजाड़ दिया परिवार, तांत्रिक के चक्कर में 15 और 10 साल के दो भाइयों की बुखार से मौत |
    सेंट्रल बैंक अकोला में 715 ग्राम सोना चोरी, बैंक क्लीनर ने सोना चुराकर लिया पर्सनल लोन |
    ‘पेटवा पिरात है’ सुनकर समझ जाती हैं दर्द, कन्नड़ भाषी डॉक्टर अनीता की अवधी सुन मरीज भूल जाते हैं बीमारी |
    गुस्से में लाल! र‍िपोर्टर के सवाल पर भड़की टेन‍िस सुंदरी आर्यना सबालेंका, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई खरी-खरी, VIDEO |
    Shri Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर घर लाएं ये 5 शुभ चीजें, बढ़ेगी सुख-संपन्नता |
    रूसी तेल पर यूक्रेनी पत्रकार का सवाल, जयशंकर का जवाब- किसी के खरीदने, न खरीदने से जंग नहीं रुकेगी |
    पिछली सरकारों में नकल जन्मसिद्ध अधिकार, योग्यता से ज्यादा पर्ची का महत्त्व था: सीएम योगी |
    IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे के लिए BCCI ने चुने 5 पेसर, मोहम्मद शमी-आक‍िब नबी का पत्ता कटा! |
    Old Hairband Reuse: पुराने हेयरबैंड को न समझें बेकार, ऐसे दें खूबसूरत मेकओवर; जन्माष्टमी पर राधा रानी के लुक में आएगा काम
    Advertisement