नाखून काटकर फेंकते हैं? रुकिए! घर में इसका भी हो सकता है गजब का इस्तेमाल

How To Reuse Cut Nails: नाखून काटने के बाद उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को देखकर लोग सीधा उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं. नाखूनों को देखकर शायद ही कोई दूसरा ख्याल आता हो. लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि ये छोटे से नाखून के टुकड़े पूरी तरह बेकार नहीं होते? आप जिन नाखूनों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप इन्हें कुछ घरेलू, गार्डनिंग और क्रिएटिव कामों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.



नाखून के छोटे-छोटे बेकार टुकड़े आपके गार्डन की रौनक को बढ़ा सकते हैं. कैसे? इनका इस्तेमाल करके आप कंपोस्ट बना सकते हैं और साथ ही इन्हें बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट और अनोखे आर्ट एक्सपेरिमेंट तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम आपको नाखून के टुकड़ों के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा. हालांकि, नाखूनों का इस्तेमाल करते समय साफ-सफाई और हाइजीन का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है.



1. नाखूनों से बन सकती है खाद: अगर आप घर में ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, तो साफ-सुथरे कटे हुए नाखून उसमें डाले जा सकते हैं. केराटिन धीरे-धीरे टूटता है, इसलिए नाखून बाकी ऑर्गेनिक कचरे की तुलना में धीरे सड़ते हैं. लेकिन ये आपकी ऑर्गेनिक खाद को और ज्यादा पोषक बना सकते हैं. हालांकि, इन्हें खाद का मुख्य सोर्स समझना सही नहीं होगा.

और पढ़ें

2. पौधों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद: नाखूनों में नाइट्रोजन मौजूद होता है, जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गमले में नाखून डालने भर से पौधे तेजी से बढ़ने लगेंगे. इनकी मात्रा बहुत कम होती है और केराटिन के धीरे टूटने की वजह से इनका असर भी लीमिटेड रहता है. इसलिए इसे खाद का ऑप्शन कभी नहीं समझना चाहिए.

3. बच्चों के प्रोजेक्ट में आ सकते हैं काम: कटे हुए नाखूनों का इस्तेमाल बच्चों के आसान साइंस या बायोलॉजी प्रोजेक्ट में भी किया जा सकता है. इनके जरिए बच्चों को केराटिन, शरीर के अंगों और ऑर्गेनिक चीजों के धीरे-धीरे टूटने जैसी चीजों के बारे में समझाया जा सकता है. इनके इस्तेमाल से पहले बस इस बात का ध्यान रखें कि नाखून साफ हों और उन्हें संभालने के बाद हाथ अच्छी तरह धोए जाएं.

Advertisement

4. आर्ट में दिखा सकते हैं क्रिएटिविटी: अगर आप एक्सपेरिमेंटल आर्ट पसंद करते हैं, तो साफ किए गए नाखूनों को कुछ तरह की मिक्स्ड मीडिया आर्ट (जिसे बनाने के लिए एक से ज्यादा मैटीरियल का इस्तेमाल हो) में इस्तेमाल किया जा सकता है. ये थोड़ा अनोखा और अलग आइडिया है, लेकिन इसमें भी हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए.

नाखूनों को लेकर कई ट्रेडिशनल मान्यताएं भी हैं

अलग-अलग संस्कृतियों में कटे हुए नाखूनों को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं. कुछ जगह इन्हें संभालकर रखने तो कहीं खास तरीके से फेंकने का ट्रेडिशन रहा है. हालांकि, इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इन्हें सिर्फ ट्रेडिशनल और सांस्कृतिक मान्यता के तौर पर ही देखना चाहिए.



सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?

अगर आपको नाखूनों का कोई खास इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन्हें सामान्य कचरे में साफ-सफाई के साथ फेंक देना ही सबसे आसान तरीका है. अगर आपके घर में कंपोस्टिंग होती है, तो थोड़ी मात्रा में नाखून उसमें डाले जा सकते हैं.

---- समाप्त ----