How to Stop Hairfall: मॉनसून-बारिश में टूट-टूटकर गिर रहे बाल? नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, रुकेगा बालों का गिरना

बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने के कारण स्कैल्प पर पसीना, चिपचिपापन और डैंड्रफ की समस्या तेजी से फैलती है. इस वजह से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल थोड़े से भी खिंचाव पर टूट-टूटकर गिरने लगते हैं. अगर आप भी बारिश के दिनों में भारी हेयरफॉल से परेशान हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद तीन चीजें प्याज, मेथी दाना और करी पत्ता मिलकर इस समस्या का सबसे शक्तिशाली और प्राकृतिक इलाज बनाते हैं.

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प्याज का सल्फर जड़ों को मजबूती देता है, मेथी दाना में मौजूद निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन बालों को टूटने से बचाते हैं, और करी पत्ते का बीटा-कैरोटीन व एंटी-ऑक्सीडेंट्स बालों का रंग काला बनाए रखते हुए उन्हें घना बनाते हैं. अगर इन तीनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो मात्र एक महीने के भीतर बालों का झड़ना रुक जाता है और नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 मध्यम आकार का लाल प्याज (कटा हुआ)

2 बड़े चम्मच मेथी दाना (रातभर पानी में भीगा हुआ)

1 मुट्ठी ताजे करी पत्ते

1 कप शुद्ध नारियल का तेल या तिल का तेल

1 छोटा चम्मच अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल - ऑप्शनल)

बनाने और लगाने का तरीका:

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कटे हुए प्याज, भीगे हुए मेथी दाने और करी पत्ते को मिक्सी में डालकर बिना पानी मिलाए या बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर दरदरा पेस्ट बना लें.

एक कड़ाही (हो सके तो लोहे की कड़ाही) में 1 कप नारियल का तेल डालें. अब इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट मिलाएं. गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें और मिश्रण को 12 से 15 मिनट तक पकने दें, जब तक कि सारी जड़ी-बूटियों का रंग हल्का भूरा न हो जाए और तेल में उनका पूरा असर न आ जाए.

जब तेल ठंडा हो जाए, तो इसे एक साफ सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से निचोड़कर कांच की शीशी में निकाल लें. इसमें 1 छोटा चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं.

हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले या नहाने से 1 घंटे पहले इस तेल को हल्का गुनगुना करें. रुई या उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों (स्कैल्प) में अच्छी तरह लगाएं.

5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्कैल्प की मालिश करें ताकि तेल जड़ों के अंदर तक समा जाए.

कम से कम 1 घंटे (या रातभर) लगा रहने के बाद किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री हर्बल शैम्पू से गुनगुने पानी से सिर धो लें.

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लगातार 1 महीने (4 हफ्ते) तक इसका नियमित इस्तेमाल करें. पहली ही कुछ वॉश में बालों का टूटना कम हो जाएगा और 1 महीने में बालों में नई मजबूती व चमक साफ नजर आएगी.

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