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फसल बचाने के लिए खेत में बिछाया था नंगा बिजली का तार, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत

पटना के नौबतपुर में खेत में फसल बचाने के लिए बिछाए गए नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव घटनास्थल पर रखकर प्रदर्शन किया. लोग मुआवजे के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजे हैं.

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शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा.(Photo: Representational)
शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा.(Photo: Representational)

पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के कोरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ. यहां खेत में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिछाए गए नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई. घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है.

मृतकों में एक की पहचान दीना मोची के पुत्र चिंटू कुमार के रूप में हुई है. वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान मजदूर के तौर पर बताई जा रही है, जो दूसरे इलाके का रहने वाला था. दोनों मजदूरी का काम करते थे और मजदूर की तलाश में कोरा गांव पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: परिवार से विवाद के बाद पहली बार पटना पहुंचीं रोहिणी आचार्य, मां राबड़ी से मिलकर हुईं इमोशनल

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, अशोक सिंह की ओर से खेत में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए नंगा बिजली का तार बिछाया गया था. इसी दौरान दोनों मजदूर खेत में पहुंचे और करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गए. हादसा इतना गंभीर था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

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घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. दो लोगों की मौत से नाराज लोगों ने शवों को घटनास्थल पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीण मुआवजे के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में खुले तौर पर करंट प्रवाहित नंगा तार बिछाना बेहद खतरनाक है. उनका आरोप है कि इसी लापरवाही की वजह से दो लोगों की जान चली गई.

हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को संभाला. इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खेत में करंट प्रवाहित नंगा तार किस तरह बिछाया गया था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है. वहीं, ग्रामीण मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं.

फिलहाल दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा चुके हैं. घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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