Banana Peel Uses: केला खाकर छिलके फेंक देते हैं? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, घर के इन 5 कामों में आएंगे काम

केला हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल है, लेकिन इसे खाने के बाद अक्सर हम इसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. क्या आप जानते हैं कि केले के छिलकों में पोटैशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 और कई एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो न सिर्फ पौधों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करते हैं बल्कि घर की सफाई और रोजमर्रा के कामों में भी कमाल दिखा सकते हैं.

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अगर आप केले के छिलकों को फेंकने के बजाय इकट्ठा करके सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो महंगे लेदर पॉलिश, प्लांट फर्टिलाइजर और क्लीनिंग एजेंट्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं केले के छिलकों से घर के 5 बड़े काम आसान करने के शानदार तरीके!

लेदर शूज और जैकेट चमकाएं:

इस्तेमाल: लेदर के जूते, बैग या जैकेट पर छिलके के अंदरूनी (सफेद) हिस्से को रगड़ें. इसके बाद किसी सूती सूखे कपड़े से पोंछ लें. लेदर में तुरंत नई जैसी चमक आ जाएगी.

चांदी के बर्तन और ज्वेलरी की चमक लौटाएं:

इस्तेमाल: केले के छिलकों को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को काले पड़े चांदी के बर्तनों या गहनों पर लगाकर 5 मिनट छोड़ दें, फिर सॉफ्ट कपड़े से पोंछकर धो लें.

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इनडोर प्लांट्स की पत्तियों की सफाई:

इस्तेमाल: मनी प्लांट या बड़े पत्तों वाले इंडोर प्लांट्स पर जमी धूल हटाने के लिए छिलके के अंदरूनी हिस्से को पत्तियों पर धीरे-धीरे रगड़ें. इससे पत्तियां साफ भी हो जाएंगी और चमकदार दिखेंगी.

दांतों का पीलापन दूर करने का देसी हैक:

इस्तेमाल: केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को रोज 2 मिनट तक दांतों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर ब्रश कर लें. इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम दांतों पर जमे पीलेपन को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं.

पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद:

इस्तेमाल: केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दबा दें या 2-3 छिलकों को 1 लीटर पानी में 2 दिन भिगोकर रखें. उस पानी को पौधों की जड़ों में डालें. इसमें मौजूद पोटैशियम और फास्फोरस से पौधों में नए फूल और फल तेजी से आते हैं.

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